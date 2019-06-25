女生專屬！粉紅色Airpods、機械鍵盤　讓人少女心再也按耐不住

每一個人都有一顆少女心，誰說3C或公仔是男生的專利？各大產品通通推出粉紅色搶攻女性市場，不再讓男生喜愛的配色獨佔，一想到平時常用到的東西全都是滿滿的粉紅色，讓人少女心再也按耐不住。快點準備好你們的錢包，來看看有什麼好看的粉紅小配件可以帶回家。

KAWS公仔

KAWS宣佈會推出一款限量粉紅色版 BFF 毛絨公仔，並與 2016 年所推出的藍色及黑色版本湊成一個系列！公仔會採用抽籤登記制，中籤者將收到電郵通知，相信必定又會引發新一輪搶購熱潮！粉紅配色必須擁有，快去試一下自己的運氣吧！

Airpods、Switch

ColorWare 是一家專門做電子產品訂製的網站，涵蓋的電子產品種類繁多，當中包括手機、筆記本電腦、遊戲機、耳機、滑鼠等。目前市場上很多火熱的產品如AirPods、Switch 等都能訂製。他們讓顧客親自挑選、訂製電子產品外殼，大家都可以隨意製作自己想要的外型。

Nike運動鞋

近年愈來愈多的人投放更多時間去運動，這時一雙合適的運動鞋就顯得格外重要，身為一個散發著青春洋溢氣息的少女，怎麼能少了一雙粉紅色運動鞋呢？做運動的同時也能吸引別人的目光，說不定緣份因為這雙鞋子就來了。

鐵三角藍牙耳機

鐵三角耳機除了出了名音質有保證之外，還有外觀部分也能大大加分，這世代系audio-technica ATH-SR30BT的金屬外層光滑，機身色調偏乳膠色系，材質屬於消光膠感，耐刮、抗污又好看，很適合做為送給女性的禮物。

Varmilo機械鍵盤

鍵盤也有女生專屬！Varmilo所推出的櫻花系列鍵盤，從外殼、鍵帽配色、腳架、甚至到 USB 線材、燈號全都是粉紅色，而且也能轉接 Type-C 線材，用料十分不錯，前端還有濾波環。

櫻花主題所用高品質的 PBT 熱昇華鍵帽，空白鍵也有熱昇華印刷櫻花圖案！放一把到桌上，讓沉悶的辦公室增添一點生氣，清脆的手感同時有助於長時間打字輸入，這麼美的鍵盤實在是上班族女生的不二之選。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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