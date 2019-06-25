　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

女生專屬！粉紅色Airpods、機械鍵盤　讓人少女心再也按耐不住

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

每一個人都有一顆少女心，誰說3C或公仔是男生的專利？各大產品通通推出粉紅色搶攻女性市場，不再讓男生喜愛的配色獨佔，一想到平時常用到的東西全都是滿滿的粉紅色，讓人少女心再也按耐不住。快點準備好你們的錢包，來看看有什麼好看的粉紅小配件可以帶回家。

KAWS公仔

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

KAWS宣佈會推出一款限量粉紅色版 BFF 毛絨公仔，並與 2016 年所推出的藍色及黑色版本湊成一個系列！公仔會採用抽籤登記制，中籤者將收到電郵通知，相信必定又會引發新一輪搶購熱潮！粉紅配色必須擁有，快去試一下自己的運氣吧！

Airpods、Switch

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

ColorWare 是一家專門做電子產品訂製的網站，涵蓋的電子產品種類繁多，當中包括手機、筆記本電腦、遊戲機、耳機、滑鼠等。目前市場上很多火熱的產品如AirPods、Switch 等都能訂製。他們讓顧客親自挑選、訂製電子產品外殼，大家都可以隨意製作自己想要的外型。

Nike運動鞋

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

近年愈來愈多的人投放更多時間去運動，這時一雙合適的運動鞋就顯得格外重要，身為一個散發著青春洋溢氣息的少女，怎麼能少了一雙粉紅色運動鞋呢？做運動的同時也能吸引別人的目光，說不定緣份因為這雙鞋子就來了。

鐵三角藍牙耳機

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

鐵三角耳機除了出了名音質有保證之外，還有外觀部分也能大大加分，這世代系audio-technica ATH-SR30BT的金屬外層光滑，機身色調偏乳膠色系，材質屬於消光膠感，耐刮、抗污又好看，很適合做為送給女性的禮物。

Varmilo機械鍵盤

▲▼KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住（圖／bella儂儂提供）

鍵盤也有女生專屬！Varmilo所推出的櫻花系列鍵盤，從外殼、鍵帽配色、腳架、甚至到 USB 線材、燈號全都是粉紅色，而且也能轉接 Type-C 線材，用料十分不錯，前端還有濾波環。

櫻花主題所用高品質的 PBT 熱昇華鍵帽，空白鍵也有熱昇華印刷櫻花圖案！放一把到桌上，讓沉悶的辦公室增添一點生氣，清脆的手感同時有助於長時間打字輸入，這麼美的鍵盤實在是上班族女生的不二之選。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

沒錢裝潢沒關係！這10種超便宜「淘寶小物」讓妳的狗窩變高級

【單品買起來】2019挑包指南！想讓包包看起來高級請挑：「金釦」款

原來Costco連美妝品都很好買！網友狂推這4項品項必買囤起來

ET快訊
直播／國民黨總統初選政見會登場！5人激戰憲政、外交、兩岸、國
新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光
18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事目睹嚇傻「只剩一雙腳在外」

關鍵字：3C,粉色款,櫻花粉,少女心,藍牙耳機,女孩專屬,Bella,儂儂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強聯名甜點來了　全聯獨賣手刀衝

超商也吃得到「韓國魚板」了！限定這7間全家販售3串只要79元

台南「金華61鴉片綠豆蒜」雙色粉圓秀色可餐！　市政府捷運出口1分鐘限時開賣

女生專屬！粉紅色Airpods、機械鍵盤　讓人少女心再也按耐不住

《斯容有約》爆乳、開高衩　喊話業績爆表「穿比基尼騎馬」

饅頭夫婦連續5年送愛心　信義房屋台南東區7家分店齊響應

黑人牙膏跨界推出　療癒賣萌短耳貓頭鷹超值組合

亞馬遜全球開店3大戰略佈局　在台打造產業服務集群

雀巢立攝適開發「快凝寶食譜」　分享吞食困難飲食4大守則

妝感不好看嗎？二奶霜VS.珍珠素顏霜，教你妝前乳怎麼選才真的適合

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強聯名甜點來了　全聯獨賣手刀衝

超商也吃得到「韓國魚板」了！限定這7間全家販售3串只要79元

台南「金華61鴉片綠豆蒜」雙色粉圓秀色可餐！　市政府捷運出口1分鐘限時開賣

女生專屬！粉紅色Airpods、機械鍵盤　讓人少女心再也按耐不住

《斯容有約》爆乳、開高衩　喊話業績爆表「穿比基尼騎馬」

饅頭夫婦連續5年送愛心　信義房屋台南東區7家分店齊響應

黑人牙膏跨界推出　療癒賣萌短耳貓頭鷹超值組合

亞馬遜全球開店3大戰略佈局　在台打造產業服務集群

雀巢立攝適開發「快凝寶食譜」　分享吞食困難飲食4大守則

妝感不好看嗎？二奶霜VS.珍珠素顏霜，教你妝前乳怎麼選才真的適合

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

不斷更新／萊福力自亂陣腳掉分　4局上中信4：2富邦

張歆藝「產後4個月還沒瘦」被群嘲！　照片曝光…無奈曝辛酸：尊重哺乳媽媽

2020春夏男裝／LOEWE大象手機殼爆可愛　穿上罩袍、帶著它去流浪

《美日安保條約》將終止？日政府：川普已證實不會退出

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營收損失已突破10億大關

中國「麻辣燙」身受韓國人喜愛！帶動陸啤酒在韓銷量大增

馬來西亞飄毒氣！75人爆吐送醫　475所學校緊急關閉

中職／猿拚封王關鍵時刻　蘇俊羽狀況最好升一軍添戰力

台商積極回台設廠　4月份建築貸款餘額創下歷史新高

消費熱門新聞

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

星巴克「好友分享日」買一送一又..

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

遠百板橋中山晚餐吃到飽600元

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強..

麥當勞連續四天「豬肉滿福堡買一..

限時5天！台啤「18天生啤酒」..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

斯容爆乳拼收視　喊業績爆：穿比..

外國網紅試喝木瓜牛乳結果.....

好準！測出你腦裡住什麼動物？

更多熱門

相關新聞

唇膏買錯色？就靠「這兩支」救回

女孩們打開抽屜，看看哪支唇膏是你買錯顏色的，不過先不要急著丟！因為唇膏界的英雄來了，不僅幫你把買錯的唇膏起死回生，還能發揮出更多可能性。日本女孩愛牌COFFRET D’OR推出的新色唇膏，其中就有2支可以調整你唇膏的冷暖色調，讓你畫出襯膚的唇色。

6個「拍證件照」的化妝小心機

快跟上日本超夯的「透明系」保養

「奶茶風味巧克力」台灣就有賣！

必追韓劇！《因為初戀是第一次》

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

新學生運動！韓國瑜1天連被3嗆

浩子合體「阿翔」上工！

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面