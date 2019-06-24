　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲王正坤醫師說，醫美肉毒桿菌素使用量極大，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫美生技產業競爭，以免台灣大餅都被外國廠商壟斷。（圖／記者林悅翻攝）

▲王正坤醫師說，醫美肉毒桿菌素使用量極大，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫美生技產業競爭，以免台灣大餅都被外國廠商壟斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

醫美臉上動態皺紋除皺是藉由注射肉毒桿菌素，靜態凹陷皺紋，是注射玻尿酸填充物，美國每年有650萬人接受肉毒桿菌素注射治療，國外MarketWatch報導，2017年全球肉毒桿菌素市場約36億7千萬美元，折合1100億元台幣，而且每年快速成長，因此世界各國的頂尖藥廠，莫不火速推出肉毒桿菌素的產品來攻佔市場。


中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師表示，目前有4個國家的藥廠爭食台灣市場的肉毒桿菌素大餅，有英國Dysport，美國Botox，德國Xeomin，韓國Letybo。這些外國廠商，一般要通過美國食品藥物管理局FDA標準、歐盟標準與台灣標準，因此在安全性與有效性上面都合乎法規。這幾個品牌的分子量大小不太一樣，英國Dysport分子量300到900kDa，美國Botox分子量900kDa，德國Xeomin分子量150kDa，韓國Letybo分子量900kDa。

這些肉毒桿菌素的結構都，包含了150kDa的核心肉毒桿菌素與其他大小不等的複合蛋白NAPs，而複合蛋白的作用是保護核心肉毒桿菌素不要被破壞掉。不管是任何品牌的肉毒桿菌素，在稀釋過程一分鐘左右，9成以上毒素就會分解成為150kDa的核心肉毒桿菌素與其他的複合蛋白，最後都是由150kDa的核心肉毒桿菌素來發揮作用。醫學論文也指出肉毒桿菌的療效與分子量大小無關，而是與注射肉毒桿菌素的總劑量有關，注射劑量越高，產生療效越強。

王正坤醫師指出，病人在注射肉毒桿菌素去除臉上皺紋時，最擔心的是副作用，因此患者必須分辨是否使用合法的材料，醫師是否有事先告知病人副作用與如何預防副作用。臉上最容易出現副作用的部位是額頭，注射太少或太多，都會產生副作用，造成眉毛翹起來或眉毛下垂，解決方法是均勻注射，避免注射危險區域。而嘴角旁邊是避免注射的區域，以免嘴角下垂，但是注射嘴角下方的降口角肌，反而可以造成嘴角提升與笑臉迎人。

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團總裁，旗下有6間藝群診所與Dr.藝群保養品公司，對於醫學教育不遺餘力，常常在各大醫院開課，教授美容醫學知識，努力促進台灣醫師的技術領先亞洲各國，並且保護病人安全，預防副作用的發生。

台灣肉毒桿菌素市場最先進入者為美國、英國與德國藥廠，韓國藥廠不甘示弱，於6月23日舉行上市發表會，也邀請王正坤醫師參加盛會。在廠商激烈競爭的過程當中，獨缺台灣藥廠。

王正坤醫師說，台灣廠商在生技產業的競爭當中，少了一塊醫學美容版圖；當歐美藥品的專利期過期之後，台灣藥廠就可以模仿歐美藥廠去製造藥物，稱為「學名藥」。肉毒桿菌素的製造，並不是非常困難的事情，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫學美容生技產業的競爭，以免台灣大餅都被外國廠商壟斷，扶持本土產業是政府應該努力的方向。

ET快訊
雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版　晨星出版社回應了
女星買火車票「花5秒等找零」！背後女不耐煩：8塊也拿　回頭傻

關鍵字：肉毒桿菌素,除皺,王正坤,培植,競爭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海洋老鷹嘉年華29日登場　「同心布魚」基隆踩街熱鬧迎夏

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

公視新南向4K紀錄片　《我們在這裡生活》府中15首映

興建現代化車輛保養中心　新北消防局第五救災救護大隊新建動土

助弱勢兒童「肚絕」飢餓傳遞幸福　林美燕發起營養午餐資助計劃

防制登革熱　台南辦高風險農園登革熱防治示範觀摩

特色烘培產品徵件起跑　新北邀各路高手踴躍報名

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

海洋老鷹嘉年華29日登場　「同心布魚」基隆踩街熱鬧迎夏

肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

頭份新觀光夜市動工！議員質疑業者先斬後奏　公所：沒申請

台中虐童案保母家前警民衝突！直播主出面鞠躬：造成住戶困擾　網吵爆了

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

公視新南向4K紀錄片　《我們在這裡生活》府中15首映

興建現代化車輛保養中心　新北消防局第五救災救護大隊新建動土

助弱勢兒童「肚絕」飢餓傳遞幸福　林美燕發起營養午餐資助計劃

防制登革熱　台南辦高風險農園登革熱防治示範觀摩

特色烘培產品徵件起跑　新北邀各路高手踴躍報名

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

汐止福德路大樓停車場傳槍響　槍手對車開5槍後自首投案

雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜　校長「瞄一眼」20字護同學帥炸

獨／馬東石來台狂點這杯「清涼味」！親臨加持票房4天破千萬

下令金融制裁！川普將「嚴厲打擊」伊朗領導哈梅內伊

走向開放多元 Steam官方新增同志「LGBTQ+」分類

亞足聯盃／台灣從未有北韓籍外援　425不排斥讓球員旅外

快訊／重返義大利！米蘭擊敗瑞典取得2026冬奧會主辦權

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

虐童案包圍保母家　直播主道歉了

道光御匾「匾中有匾」　「天衡保..

台中首辦美女荷花競豔　5百攝手..

頭份夜市自行動工　被質疑先斬後..

基隆海洋老鷹嘉年華29日登場

桃園7/1起　開放8公園戲水設..

台61線大園-草漯路段　6/2..

綠蠵龜倒栽蔥　陳屍消波塊　

全球唯一愛文果王「太陽果」　黃..

殺害女友鋸子分屍兇手　是外貌陽..

禁閉室現場模擬　C先生也來了

各界補足南家扶60萬助學金缺口

郭信良帶隊　台南市議會端午敬軍

侵占國有地！碧潭三景太白樓遭拆

更多熱門

相關新聞

世界醫學美容專家會議　不同年齡需求不同

2019世界醫學美容醫師專家會議在韓國首爾舉行，此會議由歐洲與亞洲輪流舉辦，去年在西班牙巴塞隆納，今年移師韓國，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀與台灣醫師出席，全世界的醫學美容醫師，聚在一起，研討最新醫學知識，歐美醫師表示不同年齡層的患者接受醫美的原因與要求居然不同。

長大校長李泳龍　拜訪傑出校友王正坤

世界美容醫學高峰會　王正坤主持皮秒雷射

王定宇服務處成立　王正坤醫師站台力挺

王正坤醫師捐關廟山西宮　彰顯關帝爺正氣

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回應了

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死幹嘛報警

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

美妝女神Pony：眼皮不同！「20天前整形」對比照驚呆

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

鄰居玩鬧　他笑到臉色發紫送醫不治

更多

最夯影音

更多

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面