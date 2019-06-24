肉毒桿菌素除皺美英德韓四國藥廠爭食　王正坤：政府應培植產業競爭

▲王正坤醫師說，醫美肉毒桿菌素使用量極大，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫美生技產業競爭，以免台灣大餅都被外國廠商壟斷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

醫美臉上動態皺紋除皺是藉由注射肉毒桿菌素，靜態凹陷皺紋，是注射玻尿酸填充物，美國每年有650萬人接受肉毒桿菌素注射治療，國外MarketWatch報導，2017年全球肉毒桿菌素市場約36億7千萬美元，折合1100億元台幣，而且每年快速成長，因此世界各國的頂尖藥廠，莫不火速推出肉毒桿菌素的產品來攻佔市場。



中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師表示，目前有4個國家的藥廠爭食台灣市場的肉毒桿菌素大餅，有英國Dysport，美國Botox，德國Xeomin，韓國Letybo。這些外國廠商，一般要通過美國食品藥物管理局FDA標準、歐盟標準與台灣標準，因此在安全性與有效性上面都合乎法規。這幾個品牌的分子量大小不太一樣，英國Dysport分子量300到900kDa，美國Botox分子量900kDa，德國Xeomin分子量150kDa，韓國Letybo分子量900kDa。

這些肉毒桿菌素的結構都，包含了150kDa的核心肉毒桿菌素與其他大小不等的複合蛋白NAPs，而複合蛋白的作用是保護核心肉毒桿菌素不要被破壞掉。不管是任何品牌的肉毒桿菌素，在稀釋過程一分鐘左右，9成以上毒素就會分解成為150kDa的核心肉毒桿菌素與其他的複合蛋白，最後都是由150kDa的核心肉毒桿菌素來發揮作用。醫學論文也指出肉毒桿菌的療效與分子量大小無關，而是與注射肉毒桿菌素的總劑量有關，注射劑量越高，產生療效越強。

王正坤醫師指出，病人在注射肉毒桿菌素去除臉上皺紋時，最擔心的是副作用，因此患者必須分辨是否使用合法的材料，醫師是否有事先告知病人副作用與如何預防副作用。臉上最容易出現副作用的部位是額頭，注射太少或太多，都會產生副作用，造成眉毛翹起來或眉毛下垂，解決方法是均勻注射，避免注射危險區域。而嘴角旁邊是避免注射的區域，以免嘴角下垂，但是注射嘴角下方的降口角肌，反而可以造成嘴角提升與笑臉迎人。

王正坤醫師現任藝群醫學美容集團總裁，旗下有6間藝群診所與Dr.藝群保養品公司，對於醫學教育不遺餘力，常常在各大醫院開課，教授美容醫學知識，努力促進台灣醫師的技術領先亞洲各國，並且保護病人安全，預防副作用的發生。

台灣肉毒桿菌素市場最先進入者為美國、英國與德國藥廠，韓國藥廠不甘示弱，於6月23日舉行上市發表會，也邀請王正坤醫師參加盛會。在廠商激烈競爭的過程當中，獨缺台灣藥廠。

王正坤醫師說，台灣廠商在生技產業的競爭當中，少了一塊醫學美容版圖；當歐美藥品的專利期過期之後，台灣藥廠就可以模仿歐美藥廠去製造藥物，稱為「學名藥」。肉毒桿菌素的製造，並不是非常困難的事情，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫學美容生技產業的競爭，以免台灣大餅都被外國廠商壟斷，扶持本土產業是政府應該努力的方向。