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世界醫學美容專家會議WEM　王正坤：不同年齡需求大不同

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▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀參加世界醫學美容醫師專家會議，提醒國內醫美醫師世界醫美新趨勢。（圖／記者林悅翻攝）

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀參加世界醫學美容醫師專家會議，提醒國內醫美醫師世界醫美新趨勢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019世界醫學美容醫師專家會議在韓國首爾舉行，此會議由歐洲與亞洲輪流舉辦，去年在西班牙巴塞隆納，今年移師韓國，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀與台灣醫師出席，全世界的醫學美容醫師，聚在一起，研討最新醫學知識，歐美醫師表示不同年齡層的患者接受醫美的原因與要求居然不同。


王正坤醫師表示，歐美醫師把歐美患者年齡分成30歲以下，30到40歲，40到50歲，50歲以上，發現不同年齡層的病人有不同的原因來尋求醫學美容治療。30歲以下的年輕族群，受到社群媒體與時尚風氣的影響，會來找醫師讓自己變漂亮，讓自己的自拍照片變美，追求變成明星一樣的外表，此族群重點並非抗老，因為年輕族群並不老。

30歲到40歲的族群，受到社會壓力與工作需求，希望把外表變成自然輕微的美麗，可以擁有受人喜愛的社交生活，會選擇保守治療，不希望過度整形而變得太假。40歲到50歲的族群，已經開始走向衰老，希望延緩老化的過程，這個族群比較不會受到社群媒體與時尚風氣的影響，純粹是自我追求延長年輕外表的時間，會追求比較有效的方式來改善鬆弛下垂的皮膚。50歲以上的族群，更重視延緩老化的治療，體內賀爾蒙缺乏，皮膚肌肉機能減退，希望追求更有效的治療，注射填充物填充凹陷的臉頰，利用各種非手術拉皮與開刀手術拉皮來改善鬆弛的皮膚，非手術類的拉皮有埋線拉皮、音波拉皮或電波拉皮，患者通常會選擇比較保守的非手術類的拉皮。

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師受邀參加世界醫學美容醫師專家會議，提醒國內醫美醫師世界醫美新趨勢。（圖／記者林悅翻攝）

世界醫學美容醫師專家會議WEM，不斷強調各種醫學美容的副作用與風險預防，並且邀請各國醫師當場示範注射填充物治療或埋線拉皮，讓與會醫師比較每個醫師的不同治療方法。英國藥廠Sinclair Pharma出產注射填充物產品有洢蓮絲Ellanse，在埋線產品有Silhouette鈴鐺線。

王正坤醫師是皮膚專科醫師，現任藝群醫學美容集團總裁，旗下有6間診所與Dr.藝群保養品公司，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長，長期舉辦醫學教育，指導醫師如何預防醫學美容副作用，落實治療前詳細告知病患副作用與治療原理，病患簽署「知情同意書」之後，才可以進行治療，以此保障病人安全。

王正坤醫師表示，研討會當中，有些外國醫師手法很好，有些外國醫師的手法較差，在韓國現場示範的醫師當中，有些注射填充物的手法可能有風險，可能注射錯位置而導致美感不足、壓迫血管或血管栓塞。有些外國醫師埋線拉皮的層次不對，可能埋在充滿血管神經的地方，增加埋線風險。或者埋線位置設計不良，手藝不良，造成凹凸的皮膚表面或疤痕，外國醫學會議的特色，就是聽眾會當場對於講師提出不同意見，當場辯論。

王正坤醫師指出，出國開會要有判斷能力，有些不成熟的外國治療方法需要適度修正，臨床醫師要多讀書，多參加醫學教育訓練會議，多比較不同醫師的觀念與手法，充實醫學知識與手藝，才是醫術精進不二法門。

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關鍵字：醫美,王正坤,年齡,美容

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