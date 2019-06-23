張麗善會廈門市長莊稼漢　福建行已簽兩份1億元農產訂單

▲張麗善與廈門台協座談。（圖／廈門台協）

記者蔡紹堅／廈門報導

雲林縣長張麗善的「農產品行銷大陸行」22日來到廈門，與廈門市長莊稼漢會面，雙方都希望能加深兩地合作。她也在廈門台商會館舉行「雲林良品推介會」，向台商們推介西螺米、黑蒜精等雲林農產品，據了解，她此趟來福建，已經簽下兩份1億元新台幣的農產品訂單。

莊稼漢在會面時表示，廈門與台灣隔海相望，在兩岸交流合作中具有獨特優勢，取得了豐碩成果，去年推出60條惠台舉措，近日更推出《廈門市關於探索海峽兩岸融合發展新路的若幹措施》，促進兩岸應通盡通，持續推進台胞台企同等待遇，不斷促進兩岸融合發展，「廈門與雲林合作前景廣闊，希望兩地加強交流互動，深化各領域合作，攜手共同發展，爲推動兩岸關系和平發展作出新貢獻。」

張麗善則表示，廈門經濟社會發展取得的巨大成就，此次訪問深刻感受到廈門城市蓬勃發展的生機與活力。她還說，將在九二共識基礎上，加強與廈門交流交往，擴大各領域務實合作，共同增進人民福祉。

另外，張麗善也在廈門台商的協助下，於台商會館舉行了「雲林良品推介會」，向在場台商推介黑金剛花生、西螺米、黑蒜精等雲林農產品，她表示，雲林和廈門的地理位置很近，在廈門打拼的台商中也有很多雲林鄉親，像親人一樣越走越親，希望藉由這場推介會，讓更多廈門鄉親認識雲林優質農產品，更希望建立長期合作平台，促進更多交流合作。

廈門台商協會會長吳家瑩則說，台協會員中有很多雲林人，都在廈門生活工作一二十年了，台協願為雲林與廈門在各方面的交流和經貿往來牽線搭橋，為雲林縣的經濟發展做出貢獻，雲林是農業大縣，與廈門一定有很多合作空間，並期待廈門港與雲林港能建立良好的發展框架。

據了解，張麗善此行造訪福建漳州、泉州、廈門，之後還將前往平潭，已與福建省黃金海峽冷鏈物流有限公司以及福建閩台農產品市場有限公司各簽下2200萬元人民幣（約1億新台幣）農產品訂單。

▼廈門台協會長吳家瑩。