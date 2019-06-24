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卓榮泰：民進黨不會惡意攻擊柯文哲　政策可攤開談

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▲民進黨主席卓榮泰於黨中央發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰接受媒體專訪時表示，民進黨不會惡意攻擊台北市長柯文哲，但在政策討論上，可以攤開來談，特別是在國家認同、主權定義不能模糊。

對於柯文哲在2020總統大選的動向上，卓榮泰表示，目前都一直撲朔迷離，但民進黨在總統初選期間，民調是有把柯文哲納入對比的，這也顯示民進黨有相當程度的重視，也關切他的動向。

在綠白合作上，卓榮泰表示，四年前柯文哲第一次參選台北市長，民進黨是從整體大局來看待，市政部分改變並不大，可是他個人的政治動向，變得跟基層選民、支持者有了差距，因此去年民進黨在台北市議會黨團跟里長們，希望可以自提人選。

卓榮泰表示，民進黨對任何人、團體、政黨合作採開放的態度，但理念一定要相同，特別是要以台灣為優先，以國家整體利益優先，而且對民進黨議員要有適度、足夠的尊重。

在雙方粉絲的攻防上，卓榮泰表示，對於人不會做惡意攻擊，但政策討論可以攤開來談，特別是在國家認同、主權定義的事情，並不能模糊。

至於日前柯文哲透露「蔡壁如常常被叫去跟卓榮泰聊天」一事。卓榮泰表示，他跟柯文哲本人先前在行政院會有接觸，後來除了公開場合之外，沒有其他接觸；而蔡壁如是在朋友的場合，不是特別要談事情，更沒談什麼配，或是柯文哲的動向。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼李文宗、柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

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關鍵字：卓榮泰,柯文哲,民進黨,2020總統,2020總統大選

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