彰化男暢飲啤酒喊「賒帳」　不滿店家閃避拿菜刀板手砍打　

▲男子拿菜刀砍傷民眾。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子在喝完藥酒後，傍晚到某間雜貨店冰箱拿1瓶啤酒飲完後說「賒帳」，隨即拿把菜刀放在櫃台後又返店內要找店員，見店員閃避，便拿出板手打破店家監視器，還拿塑膠椅與菜刀砍打在場的民眾，同時恐嚇「你就住這裡，我以後要讓你好看」，民眾送醫後有腦震盪、頭皮鈍傷及左側眼球鈍傷等傷害。

彰化地院以傷害罪判處4月；又以加害生命、身體之事，恐嚇他人致生危害於安全，處拘役10天，可易科罰金。

判決書指出，男子於2018年10月31日下午3時許，在住處飲用藥酒後，下午6時許，騎乘電動醫療輔助四輪車，至雜貨店即自行至冰箱內拿1瓶啤酒飲用完畢，並向店員示意要賒帳，隨即自言自語並從隨身包包內取出1把菜刀丟在櫃檯上後，步行離開現場。

大約5分鐘後又步行返回現場欲找店員，見店員閃避，心生不滿，基於毀損之犯意，從電動四輪車上取出活動板手1把砸毀雜貨店監視器，在場民眾見狀上前勸阻，男子基於傷害之犯意，以該活動板手攻擊民眾，繼續徒手毆打民眾頭部，並以一旁之塑膠椅子砸他，及順勢拿起丟置在櫃檯之菜刀砍，被另一在場人將菜刀搶下，過程中民眾受有腦震盪、頭皮鈍傷、頭部表淺損傷、左側眼球及眼眶組織鈍傷等傷害。

法官審酌被告於酒後滋事，騷擾店家，進而與人發生衝突，造成民眾受傷，且出言恫嚇，致告訴人心生畏懼，行為實不足取，應予譴責，以傷害罪，判處肆月有期徒刑；又以加害生命、身體之事，恐嚇他人致生危害於安全，處拘役拾日，可易科罰金。

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