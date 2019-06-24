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第三度被酸！　雄中學生合照韓國瑜拿這本《為什麼愛說謊》

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記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前和模範生、畢業生合影時，遭一名國中生嗆「選總統太可笑」，還有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台合照，雙方互動火花不斷，這次韓國瑜再跟學生合照，又有雄中學生拿著《為什麼愛說謊》的書上台，動機頗耐人尋味。

▲▼學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

▲雄中學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜24日和模範生、畢業生合影，有一名雄中學生上台後秀出《為什麼愛說謊》書籍，還對著鏡頭露出書名跟韓國瑜合照，動機頗耐人尋味，然而該名學生並未和韓國瑜多做交談，韓國瑜全程似乎也沒有注意到該本書籍，媒體事後上前詢問該名學生為何要拿書跟韓國瑜合照，但是他並沒有回應。

▲▼學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

▲有學生穿民進黨立委趙天麟的上衣跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

另外有學生穿著民進黨立委趙天麟的馬拉松上衣跟韓國瑜合照，韓國瑜也面帶笑容，雙方正常互動。這名學生下台後受訪表示，會穿這件衣服來純粹是「覺得很有趣」，也肯定韓國瑜態度友善，但合照時雄中校長謝文斌也跟著上台，是否頗有「盯場」意味？學生坦言看到校長出現「有嚇到」，但不認為會特別盯場，謝文斌也否認，強調其他校的校長也都有來，至於學生拿書一事，謝文斌則說「沒特別注意」。

還有一名女學生穿著國旗衣上台，韓國瑜看到後顯得特別開心，但女學生卻是面露尷尬，事後她表示，國旗衣是媽媽要求她穿的，該名女學生母親也對記者大方表示「我是深藍選民」，但並不想給孩子政治立場，只是希望支持自己的國家，加上難得能跟市長合照，才會要求女兒穿國旗衣上台，但女學生毫不留情吐槽表示「有點尷尬、沒有很想穿」。

▲▼學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

▲女學生穿國旗衣上台。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,合照,模範生,畢業生,國旗衣,為什麼愛說謊

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