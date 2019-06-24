報導周玉蔻被翻白眼挨告　2媒體「陳述事實經過」無涉妨害名譽

▲周玉蔻不滿媒體報導她發言時有人翻白眼，有損她的專業形象名譽。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人周玉蔻2018年間上電視政論節目發言時，在場的1名短髮女主播突然翻白眼，有2家媒體因此截圖節目畫面，並報導刊登在網路上，周玉蔻到警局控告撰文記者編輯和主管涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查後認為報導內容僅陳述事發經過，24日以罪證不足等理由，處分不起訴。

2018年10月4日，周玉蔻受邀上年代電視公司的《新聞追追追》節目，參與台北市長柯文哲選入器官捐贈爭議的討論，結過在節目尾聲要收棚時，周玉蔻和柯文哲競選辦公室發言人林筱琪繼續舌戰，節目最後一個畫面剛好拍到在現場擔任「調查員」的短髮女主播翻白眼。

▲電視政論節目收棚時坐在畫面正中央的周玉蔻正在與其他來賓爭辯，畫面剛好拍到左方的女主播翻白眼。（圖／翻攝自Youtube／年代新聞CH50）

眼尖網友沒多久就在網路上討論這一幕白眼，《中時電子報》和《NOWNEWS》先後以標題「受不了周玉蔻？短髮正妹被抓包 下節目嘆氣大翻白眼」、「受夠周玉蔻？短髮主播崩潰嘆氣 下一秒直接翻白眼」，撰文報導節目撥出經過。

2篇報導同時也分別引述網友發文「跟我聽到CO2(蔻蔻，指周玉蔻)講話時一樣反應」、「連助理小姐都聽不下去CO2說的話，眼睛都翻白了」、「不怪她翻白眼，CO2講的每一句話都讓我很想扁人」、「翻白眼也那麼正」。

周玉蔻不滿2篇報導會讓外界誤以為她不夠專業，有損害她的名譽之嫌，但檢察官調查後認為，2篇報導都只是在陳述電視節目拍到的畫面經過，網友言論也是引述而非記者指摘，因此認為被告的記者、編輯和主管涉嫌妨害名譽罪證不足。

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