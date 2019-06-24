太恐怖！　掃黑查獲罕見「名片手槍」、「白板筆炸彈」

記者陳以昇／新北報導

新北市警方執行108年「全國同步掃黑行動」專案，循線到犯嫌台北市住處，查獲多把改造槍枝、子彈、槍管及大批改造槍枝之工具零件，更起出罕見名片型手槍、白板筆改造的炸彈及多枚土製手榴彈，火力相當強大，令警方咋舌，現場還出動防爆小組，全副武裝將炸彈帶回化驗，犯嫌訊後依違反槍砲彈藥及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

▲警方執行掃黑破獲軍火改造工廠，起獲罕見的名片型手槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市三重警分局日前在偵辦殺人未遂案，意外得知有犯罪集團，專門在雙北地區改造槍械盈利，經調查鎖定一名顧姓男子涉有重嫌，在多日埋伏跟監確認藏匿地點，22日警方持搜索票破門進入顧嫌家中時，所見讓警方傻眼，根本是軍火製造工廠。

▼用來書寫白板的筆也被改造成炸彈。（圖／記者陳以昇翻攝）

現場除了有大批改造槍彈、槍管、虎鉗、鑽孔機、鑽頭等各式改槍工具及零件外，還發現罕見的名片型手槍，外觀只有一張名片大小，完全讓人難以發現這是一把近距離可以取人性命的手槍。

更讓人吃驚的是，顧嫌還將書寫白板的麥克筆，改造成彈簧式炸彈，只要按下筆蓋後鬆開約3秒，即會自動引爆，單從外觀根本難以察覺是枚炸彈；現場還起獲數枚裝有引信的土製炸彈，警方不敢大意，出動防爆小組全副武裝，將炸彈證物帶回化驗。警方訊後將顧嫌依違反槍砲彈藥及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

警方表示，防制幫派犯罪為當前治安重點之一，徹底執行「全國同步掃黑行動」專案，針對各幫派堂口，凡槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所皆同步加強掃蕩，並鎖定重點危害幫派首惡聚焦打擊。

▼裝有引信的土製炸彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方出動防爆小組採證。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查獲的改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方執行掃黑破獲軍火改造工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）