官員收賄竄改330份考卷　越南聯考今搬「電腦閱卷」鬥法

▲越南「高中共同國家考試」將於明天舉行。（圖／翻攝自pixabay）



國際中心／綜合報導

越南將於明天起舉辦為期3天的「高中共同國家考試」，由於去年發生教育官員竄改330份考卷的舞弊情形，教育部決定改革作業程序，於今年聯考時新增了15項的規定，希望能有效防止舞弊行為並進行安全的考試。

綜合泰媒報導，越南教育部公布了15項的防弊措施，並於今年考試時徹底實施。除了調整監考人員的規定之外，還包括採用數位化閱卷方式，一個考場有2份不同的試卷，考試、閱卷的過程中均有監視系統監看等等。

「高中共同國家考試」是以學生考試成績來評鑑是否能取得高中畢業的資格，再依考試分數申請大專院校。2018年越南「高中共同國家考試」時，河江省（Tỉnh Hà Giang）卻傳出舞弊情形，發現省教育廳考試與品質管理處副處長武仲良（Vu Trong Luong）接受家長行賄，竄改330份考卷。也因為如此，今年的聯考格外受家長和民眾的關注。

教育培訓部質量管理司司長Mai Van Trinh表示，雖然調整了組織及技術層面，但最重要的還是人為因素。他強調，人員的選擇非常重要，此次的培訓會是教育培訓部的最高要求標準，希望能夠進行安全、認真的考試。