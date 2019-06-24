東協峰會落幕　要求各國在南海爭端上克制…隻字未提中美

▲東協10國領袖進行代表團結的交叉握手。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

為期兩天的東協峰會在23日落幕，本屆會上除了討論東協各國的區域合作外，更呼籲各國在南海（東海）議題上必須自我克制，不應該採取任何讓局勢更複雜的行為。不過，在公開聲明中，隻字未提中國與美國對於南海所造成的影響，維持東協一貫的保守態度。泰國總理帕拉育也在會上呼籲東協應達成大規模的自由貿易協定，以緩衝「幾個重要貿易夥伴」之間的貿易衝突。

第34屆東南亞國家協會高峰會（Asean Summit）順利在泰國落幕，身為東道主的泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）在記者會上強調，面對保守主義的衝擊，東協更應團結達成多邊主義，希望能夠在今年完成《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這將會是全世界最大的區域貿易協定。

在東協領袖發表的聯合公報中，呼籲各國必須在南海（東海）爭端上保持克制，避免做出任何讓局勢更複雜化的行為，應該尋求和平的手段來解決問題。不過，就跟談到貿易衝突時一樣，公報中也未指明是哪些國家造成這些爭端，對於中國與美國隻字未提，展現了東協一直以來的保守態度。

下一屆東協高峰會將由越南接力舉辦，越南總理阮春福接受媒體採訪時表示，東協近來在南海（東海）問題、經濟保護主義、緬甸洛興雅難民危機、朝鮮半島無核化、跨國犯罪與朝鮮半島無核化等區域問題上付出許多努力。阮春福認為，「東協應堅定南海（東海）議題的原則與立場，落實「南海共同行為宣言」（DOC）並建立符合國際化的「南海行為準則」（COC）。」