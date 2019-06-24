最老市民「小來」引爆藍綠互嗆　中市議長霸氣「散會」

▲陳淑華認為遺址不該成為政治活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會24日上午11點多進行追加減預算三讀會，民進黨議員陳淑華提臨時動議，不滿市府竟核准遺址公園作為挺韓政治活動，不料國民黨議員李麗華反以日前民進黨議員轟市長盧秀燕等官員離開議場一事反擊，藍綠議員吵成一團，最後議長張清照宣布休息並霸氣宣布散會。

▲藍議員李麗華不滿日前綠把市長轟出去。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜22日在台中市舉辦造勢大會，由於人潮過多，外溢到隔壁的惠來遺址公園，也帶來滿地垃圾，事後發現，主辦單位竟然是以「庶民公益園遊會」為申辦理由，而離譜的是市府竟也核准，引發市府不尊重、不保護遺址的作法。

▲綠議員賴佳微回嗆淪為議事局。（圖／記者鄧木卿攝）

市議會上午舉行追加減預算三讀會，陳淑華首先提臨時動議，不滿市府竟然可以核准遺址公園作為政治活動，要求市長盧秀燕回答，文化局長張大春主動跳出來說明，張說，當天人數太多而外溢到四周，加上惠來是開放式公園，未來一定會嚴加審核。

▲文化局長張大春表示未來會嚴加審核。（圖／記者鄧木卿攝）

陳淑華說，文化局睜眼說瞎話，全世界都知道當天要辦政治活動，況且連活動費用，保證金都沒有，陳不滿張又要辯駁，怒批市府讓文化城美名蒙塵，局長必須下台。

李麗華接著跳出來質詢，上次綠營議員把市長等官員全都轟出場，嚴重賤踏官員專業，浪費資源，她希望未來總質詢時，正副議長都要全程坐鎮，不然也不能讓綠議員擔任主席。

不料，李一說完，引起民進黨議員林祈烽、賴佳微、林德宇不滿，綠議員譏將淪為盧市府議事局，如果盧市府政績好，民調就不會墊底等等，雙方吵成一團，最後議長張清照裁定休息五分鐘，休息時間一到，張清照讓幾名議員發言後，不管還有議員舉手發言，霸氣的說「散會」，結束上午吵鬧的議會。