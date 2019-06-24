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特斯拉Model 3剛買15天！高速公路「突減速」　女駕駛嚇壞：差點被後車撞

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▲特斯拉Model 3價格出爐「今日開放預訂」　2020年將大量生產（圖／翻攝特斯拉中國官網）

▲特斯拉Model 3傳出故障意外。（圖／翻攝特斯拉中國官網）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女車主在本（6）月初用43萬元人民幣（約新台幣193萬元）買了一輛美國特斯拉Model 3電動車，不過這輛剛買15天的電動車卻在開400公里後，突然於高速公路上出現「減速」的情況。車主經歷超嚇人的意外後直呼要退車，「如果後面車跟得緊，可能就追尾（被後車撞上）了。」

綜合陸媒報導，事發在河南省鄭州市，杜姓女車主2日從特斯拉鄭州正弘城體驗店購買一輛特斯拉 Model 3，不料新車剛開15天，17日下午4點多左右卻出現異常。車主表示，當她開車接送孩子下課時，車內的顯示螢幕突然出現「汽車需要檢修，無法充電」的故障警告，之後就變更為「動力已降低」還顯示特斯拉道路救援的電話號碼，過沒多久就又恢復正常。

▼杜女（右）向車行要求退車。（圖／翻攝自微博）

▲▼特斯拉故障。（圖／翻攝自微博）

大約過了2小時後，車主以時速90公里在高速公路行駛時，車輛再次出現故障警告，車速更突然降到時速40至50公里左右，即便她怎麼踩踏油門，汽車仍舊無法加速，讓她嚇出一身汗地表示，「如果後面車跟得緊，可能就追尾（被撞）了」。

車主在事後立刻將車子送去檢查，不過特斯拉鄭州服務中心卻說，這是偶發故障，詳細檢查後並沒有發現問題，並向總部匯報退車的要求。到了22日，車行職員致電杜女，汽車檢修時已恢復正常，排除線路問題，並且可以為她更換汽車電池。但杜女說，對方並沒查明故障原因，難以讓她安心再駕此車出行，「如果再遇到高速公路突然減速，那就太嚇人了。」關於退貨要求，目前雙方仍在交涉處理中。

▼車子一直顯示故障，讓駕駛嚇壞。（圖／翻攝自微博）

▲▼特斯拉故障。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：特斯拉,減速,高速公路,特斯拉Model 3,Tesla

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