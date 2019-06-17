整張臉被「砸凹」！她開心坐副駕出遊　下秒迎面飛來「圓形不明物體」

▲女子開心出遊坐副駕，下秒整張臉被被高速飛來「圓形不明物體」砸凹。（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）

大陸中心／綜合報導

一女子近日跟朋友一起開車出遊，行駛到內蒙古呼和浩特市清水河縣附近的高速公路上時，坐在副駕的她突然被飛來的一個圓形不明物體砸到，整張臉被砸凹。經過手術，她暫時脫離生命危險，但仍處於昏迷狀態。肇事司機已被警方帶回審問。

據《看看新聞KNEWS》報導，內蒙古自治區人民醫院ICU醫生白嶺曉表示，「她的右面部整個都是毀損性損傷。當時眼眶是骨折的，然後她的眼球破裂，眼面部、下頜骨，整個鼻樑骨都是骨折狀態。病人來的時候是創傷性休克，特別嚴重，傷口還不停的往出滲血。」

經過搶救，閆女暫時脫離了生命危險，但是現在仍在ICU處於昏迷狀態。白嶺曉稱，「後續可能會造成感染，會出現一個顱內的感染，那是要命的。將來她的面部肯定是毀容了，而且她一側的眼球已經是喪失視力。」

▲醫生表示，女子面部毀容。（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）

閆女的妹妹稱，「姐姐今年40歲，山西人，姐姐只是出來遊玩，可沒想到會在高速路上遇到這樣的情況。這樣的飛來橫禍讓家裡人無法接受。」她悲痛表示，「那個慘狀真的特別嚇人，肇事司機我們現在也沒聯繫上，希望他們儘快處理這個事情。」

據了解，車上除了閆女以外，坐在後排的人也都受了不同程度的輕傷。飛出不明物體車輛的肇事司機，已被當地警方帶回審問。案件也還在進一步調查當中。

▲目前，閆女暫時脫離了生命危險，但是現在仍在ICU處於昏迷狀態。（圖／翻攝自《看看新聞KNEWS》）