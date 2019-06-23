土城父攜幼子輕生亡　與妻鬧離婚5月搬回老家...姑姑探視晚了一步

▲土城區男子與妻子感情不睦鬧離婚，攜10個月幼子輕生亡。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區23日發生一起人倫悲劇。一名男子與10個月大的男嬰，在住家床上輕生，家屬返家發現報警，警消到場後2人已明顯死亡，在現場找到男子筆記本，透露與妻子鬧離婚，更多次有輕生念頭，沒想到竟帶著幼子走向絕路，目前警方正積極聯繫妻子，釐清事發原因。

據了解，平時以打零工為生的江姓男子（年約44歲）與妻子結婚2年多，育有一名10個月大的兒子；今年初，2人因經濟問題多次起口角鬧離婚，5月時，江男帶著兒子從樹林住所搬回土城老家居住。

江男返家後，情緒相當不穩定，多次向母親透露「不想活了」，23日上午8時許，姑姑到家中探視，發現不對勁，衝進門時見江男與兒子躺在床上一動也不動，趕緊報警；警消獲報到場時，2人已明顯死亡。

「昨天還看他好好的」沒想到就發生憾事，母親知道兒子心情不好，要家人多去關心他，但仍阻止不了。警方在現場找到江男筆記本，字裡行間透露與妻子感情生變，讓他相當沮喪，警方目前正積極聯繫妻子釐清事發原因。

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