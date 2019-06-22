英首相候選人出爐！　歐盟高層先下馬威警告：不重談脫歐協議

▲ 梅伊目前仍擔任代理首相。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國保守黨黨魁選舉第5輪結果20日出爐，由熱門人選前外相強生（Boris Johnson）及現任外相杭特（Jeremy Hunt）勝出，究竟誰會在最終決選中拿下大位，受到各界矚目。但歐盟（EU）高層領導人21日率先對英國下屆首相發出警告表示，不會重新談判英國脫歐協議。

前首相梅伊（Theresa May）最後任期已於7日結束，將任代理首相至7月22日下任保守黨黨魁人選確定為止。梅伊耗費2年與歐盟達成脫歐協議，卻在英國國會3度遭議員否決；且有望接任首相的強生及杭特都表示，希望重新談判協議。

歐洲理事會（The European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）21日在比利時布魯塞爾的峰會上表示，儘管政治鬧劇不斷在英國國會上演，歐盟仍會保持耐心，且態度明確。

圖斯克提到，「脫歐程序或許會因倫敦當局的一些個人決定而變得比過去更加扣人心弦，但我們的立場絲毫沒有改變。我們期待與下屆英國首相合作；若英國立場有所改變，我們會對英國及歐盟未來關係相關聲明持開放態度，但不接受重新談判脫歐協議。」

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）對此也表示，沒有什麼好補充的，因為領導階層一致重申，不會重新談判英國脫歐協議。