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蔡依林6度代言金牌！新廣告展現「台灣拼勁」為自己勇敢乾杯

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▲金牌代言人 。（圖／金牌）

▲在歌壇有不可動搖地位的Jolin蔡依林，從少男殺手一路拼到亞洲天后，2019年金牌台灣啤酒廣告影片也是她的演藝人生縮影！（圖、影／取自金牌台灣啤酒，下同）

生活中心／台北報導

忙碌的上班族在工作與生活來回拉扯，疲憊的心情偶爾需要放鬆，趁著炎炎夏日就想約好友小酌幾杯，每次聚餐一杯杯暢快冰涼的啤酒下肚，大口豪飲乾杯搖擺在微醺的饗宴裡，宛如靈丹妙藥解決身心靈的緊張。台灣市佔率最高的金牌台灣啤酒，新鮮品質的口感深受消費者喜愛，年年獲得國際大獎肯定，2019年第六度邀請Jolin蔡依林擔任代言人，這位天后級人物有著堅毅不妥協的性格，精神理念與金牌不謀而合，再次為品牌注入在地深刻的情感連結，新廣告讓大家見證不一樣的台灣拼勁。

這次金牌台灣啤酒找回第一天后蔡依林第6度代言，同時由知名導演張時霖操刀，以特殊的運鏡方式拍攝一幕幕極具張力的畫面！廣告影片中，Jolin高舉國民啤酒，為人生路上歷經質疑，卻仍勇於做自己的大家乾一杯。

已經在歌壇有不可動搖地位的Jolin蔡依林，從少男殺手一路拼到亞洲天后，2019年金牌台灣啤酒廣告影片也是她的演藝人生縮影！蔡依林說，這個世界總是會拋給人很多問號，作為歌手必須面對各界懷疑，這場耐力賽質疑你能唱多久？能跳多久？許多人經不起考驗最後是轉換跑道。不過，尖銳刺耳的疑問句並沒有成為蔡依林的阻力，為了衝破這些問號屏障反而更充實自己，堅持理想挖掘無限的可能，廣告片中她鼓勵地說道：「你也可以成為金牌代言人」只要堅持自己的理想，就能站在人生的高台享受成果。

▲金牌台灣啤酒找回第一天后蔡依林第6度代言，拍攝全新廣告片。

▲蔡依林。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

▲從四肢不協調的舞痴，出道就被各界放大質疑，蔡依林堅持不妥協。

這位拼命天后的勵志故事，大家有目共睹！剛進演藝圈被老師批評是舞痴，這些年來無論是芭雷舞、鋼管舞、彩帶舞、街舞等，每一次高難度的完美演出，蔡依林都是用近乎自虐的毅力苦練而成，面對事業低潮、別人都不看好時，她努力提升自我，表演上堅持72變持續創新突破。「做自己 就是金牌」，她做到了。

金牌台灣啤酒最新廣告片除了邀請蔡依林，特別深入台灣各角落挖掘不同背景的「金牌代言人」這四位職人皆有豐富有趣的經歷！全世界首位通過跑酷教練資格的脊椎損傷患者—林均禧，從小立志當奧運選手，但大學訓練時發生意外，頸椎遭受嚴重衝擊，醫生評估癱瘓機率達99%，卻憑藉永不放棄的精神，努力克服身體障礙，堅持爬百岳與馬拉松，因為他相信堅持熱愛的事才叫活著。

另一位全台最年輕通過七段檢定的劍玉師—小螺絲，從小被定義為「做任何事都不認真」的人，從念書到學街舞，沒有一樣堅持下去，直到接觸劍玉在國際間闖出名聲，開啟他人生道路的無限可能。聽障金屬藝術家江承堯，右耳因幼時腦膜炎失聰，左耳僅剩一半聽力，因此說話咬字不如一般人清晰，但他不屈於現實，接手家裡工廠成立打鐵人藝術工作坊，多件作品還曾在總統府展出。

▲金牌代言人 。（圖／金牌）

▲金牌台灣啤酒形象廣告影片除了Jolin之外，特別邀請到各行各業的「金牌代言人」。

現在年輕人勇敢嘗試創意多元，業界人稱黑手理髮師的阿緯就是很好的例子，因為天性反骨，自覺不適合公司體制，便返鄉與同樣愛玩車的哥哥合開汽修保養廠，後來前往荷蘭世界知名理髮廳Schorem Haarsnijder En Barbier進修並獲得修業證書，有著修車手與理髮師的雙重身分，為每個客人打造不同凡響的硬派時尚。

無論有多麼不同，每個人忠於自我、堅持發光發熱，不被現實環境的挫折擊敗，體現金牌台灣啤酒想鼓舞的「世界拋給你問號，用驚嘆號回敬世界」精神，證明自己存在的價值。

金牌台灣啤酒堅持使用上等原料及優良酵母低溫發酵，以傳承百年德式工藝融入在地特色精釀而成，平衡又暢快的口感，無論獨享或歡聚都是最搭的美好風味。即日起購買除了抽Apple相關產品，還有機會把「金牌音樂趴演唱會」門票帶回家，一睹天后Jolin蔡依林現場演唱的實力。

「金牌音樂趴演唱會」
演出時間：2019.09.28（六）
演出地點：台南
活動網址：2019goldmedalsp.stormcrm.com

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關鍵字：金牌台灣啤酒,啤酒,蔡依林

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