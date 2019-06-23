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校友回饋東大附中贈萬元琺瑯世界地圖　可刮可畫用上百年　

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▲校友贈送母校東大附中琺瑯世界地圖。（圖／周以姍提供）

▲周以姍（左）送給母校琺瑯世界地圖，由人事主任黃浩業（中）代為接受。（圖／周以姍提供）

記者鄧木卿／台中報導

「良好的教學用具，將大幅提升教育水準與效益！」東海大學附屬高級中學校友周以姍捐贈一幅「磁吸式琺瑯世界地圖」，以回饋母校多年來用心的栽培，由人事主任黃浩業代表接受，黃肯定校友回饋母校與關心學弟妹學習的成效，將會掛在醒目處供學生學習。

▲校友贈送母校東大附中琺瑯世界地圖。（圖／周以姍提供）

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▲琺瑯世界地圖易懂又耐用。（圖／周以姍提供）

「從來沒看過這麼有質感的世界地圖！」周以姍表示，一般所見的世界地圖大多是由紙類或帆布類輸出製成，壽命不長、易遭人為破壞，時間久了也容易出現褪色、斑駁等歲月痕跡，而且，現在教學使用的投影方式，位置與材質都不利老師直接在地圖上進行標註或繪畫。

她說，在因緣際會下接觸到琺瑯材質的世界地圖後，便立刻自掏腰包8千多元，訂購一幅贈與母校，希望讓學弟妹能夠擁有更好的地理教學體驗，這次向鑫富海公司訂購的這幅「磁吸式琺瑯世界地圖」，觸感如同陶瓷般光滑，不但能夠直接用白板筆在地圖上進行繪畫與標註，還能用磁鐵輔助教學，就連美工刀割都不會造成任何的損傷，是相當優質的教具。

鑫富海公司董事長周錫燐表示，世界地圖的用途廣泛，舉凡國家級展覽廳室、各大教學場域或企業會議室、家中的書房等，都時常能見到世界地圖的蹤影，就連總統蔡英文辦公室的牆上都有一幅世界地圖，更被蔡總統籲為「辦公室四寶」之一，顯見世界地圖的重要性與實用性，而唯一能夠數十年依然如新的琺瑯世界地圖，無論是作為裝飾或教學用途，都是一般帆布與紙類輸出所無法取代。

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關鍵字：周錫燐,琺瑯地圖,東大附中

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