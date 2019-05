2019高校畢業歌票選／東大附中《要胡還差北西南》

《要胡還差北西南》

作詞:張瑜玹

作曲:吳沛諭、洪芷伶、王緣融

演唱:吳沛諭、洪芷伶、王緣融、萬先寰、葉宸佑、張瑜玹、陳政榮

創作理念:

歌曲名稱為陳政榮所取。「東大附中有東有中 ,就差北西南——有了我們的友情和生活點滴,高中生活才能夠完整。」

這首青春的歌,獻給所有應屆畢業生。聽完之後,不僅能回想起許多美好的校園時光,也能憶起當年青澀的自己。在未來,不論遇到什麼風風雨雨,也要為了夢想而執著。別忘了,你的身邊,還有我。

請繼續往下閱讀...

歌詞:

腦海中那聲大肚蒼蒼

學會它那時彷彿剛剛

輕狂翻越愛打造的圍牆

十年之後回來看看沒蓋完的球場

剛還是新生什麼事都很新鮮

慢慢地講義堆起來可以登天

哎呀 時光一直走在我面前

能不能在段考前給我更多時間

十五圈的操場迎接我的成年

櫃子裡翻來翻去卻找不到那領結

遲到了教官說 you are all late

態度拿出來跑快點 don't delay

一開始的童軍露營

一年後的畢業旅行

那些回憶早已去蕪存菁

園遊會躋身為東大之星

逆著風雨也要努力飛向天空

追逐夢想的路上總有顛簸

Hey 就算偶爾失落

驀然回首 你的身邊 還有我

我們都曾為了夢想而執著

是你教我要勇敢走自己的路

Hey 拋開畏怯懦弱

一起走向 未完的以後

站在公車站前的旋轉門

撐傘下起的大雨如傾盆

和夏天愛騷擾人的小黑蚊

走過中港路渡河用童軍繩

紅磚集合場的升旗

「各班導師請先離席」

剩下的路得靠自己

沒人能替你向前行

作文永遠不知如何開頭

分離卻好多話告訴朋友

這一宿 別彆扭 要開口 折一柳

學古人「勸君更進一杯酒」

福利社洶湧的人海

搶購引以為傲的牛奶

用力踏地合唱時垮臺

引吭高歌期待著喝采

Now ready to fly

Say goodbye to our school Tunghai

逆著風雨也要努力飛向天空

追逐夢想的路上總有顛簸

Hey 就算偶爾失落

驀然回首 你的身邊 還有我

我們都曾為了夢想而執著

是你教我要勇敢走自己的路

Hey 拋開畏怯懦弱

一起走向 未完的以後

有時候還是會害怕看到路的盡頭

不要回頭 未來才是我要的結果

有一首歌 是關於青春和你我

其實我 還沒唱夠

逆著風雨也要努力飛向天空

追逐夢想的路上總有顛簸

Hey 就算偶爾失落

驀然回首 你的身邊 還有我

我們都曾為了夢想而執著

是你教我要勇敢走自己的路

Hey 拋開畏怯懦弱

一起走向 未完的以後

逆著風雨也要努力飛向天空

追逐夢想的路上總有顛簸

Hey 就算偶爾失落

驀然回首 你的身邊 還有我

我們都曾為了夢想而執著

是你教我要勇敢走自己的路

Hey 拋開畏怯懦弱

一起走向 未完的以後

風雨過後 總會有彩虹