和100歲人瑞出遊90歲變少年　共同活力桃園社區

▲千歲團一起體驗水晶肥皂打印。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

和100歲人瑞一起出遊，同行銀髮族瞬間都變年輕！桃園市大園區三石社區發展協會理事長楊阿定，22日帶著40位社區長者，參觀桃園在地的南僑觀光工廠，成員中102歲章以碧阿嬤，因年紀最長，使同行的3位90歲長者及20多位80歲以上長者，都覺得自己很年輕！

楊阿定說，三石社區發展協會自9年前，成立社區關懷據點，除了照護長者健康、提供共餐服務，也規劃一系列課程延緩退化、增加活力，這次特別安排了觀光工廠參訪活動，是希望讓社區的阿公阿嬤，走出家門參與社區的健康休閒活動。

▲▼楊阿定理事長感謝北健「2019愛鄰久久活力桃園社區」活動經費補助，千歲團一起出遊。（圖／北健提供）

這次報名的長輩們有一半都超過80歲，又有3位超過90歲，其中一位是現年102歲的章以碧阿嬤，參訪隊伍總年齡超過3,000歲，可說是千歲中的千歲團。章以碧阿嬤雖然行動不方便但相當有精神，由家人一起陪同出遊，於南僑觀光工廠，體驗水晶肥皂打印時笑說，這個肥皂她用了超過30年，今天才知道以前做肥皂多不容易，可以跟著一起出來玩真的很開心。

楊阿定感謝北健有線電「2019愛鄰久久活力桃園社區」活動經費補助，讓社區老人透過戶外活動，增進人際互動，同時減緩他們社會功能的退化，共同營造友善銀髮環境。