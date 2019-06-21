夏至極端熱爆表！北北桃7縣市「高溫警戒」　花蓮已經熱破38度

▲夏至熱爆，各地高溫炎熱，氣象局針對7縣市發布高溫訊息。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今天是夏至，全台熱爆表！受日照及氣流沉降影響，各地晴朗炎熱，氣象局針對花蓮縣、台東縣縱谷發布高溫橙燈，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，高雄市近山區或河谷以及新北市盆地、基隆市、桃園市也有出現36度高溫的機率，請加強注意。

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▲花蓮富源中午高溫飆破38度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測資料顯示，截至13時19分，花蓮富源中午高溫已飆至38.1度，是目前的最高溫，其次在台東大武也已達37.3度，另外在台北、基隆、板橋3縣市也熱破36度，桃園及新店也有逼近36度高溫趨勢。

▲氣象局針對北北桃、花東等7縣市發布高溫訊息。（圖／中央氣象局）

高溫區域：

【橙色燈號】（38度以上）

東半部：台東縣、花蓮縣

【橙色燈號】（連續3日36度以上）

北部：台北市

南部：高雄市

【黃色燈號】（36度以上）

北部：新北市、桃園市、基隆市

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力還是偏強，配合西南風沉降影響，各地大多為晴朗炎熱的天氣，午後在各地山區有些零星短暫雷陣雨；溫度方面，白天氣溫持續偏高，各地高溫約33至36度，尤其在台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣有機會出現36度以上的高溫，台東地區並有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數易達過量或危險級，提醒民眾注意。

▲今天夏至太陽直射北迴歸線，中午影子最小。（圖／記者呂佳賢攝）

隨著夏至到來，也象徵著夏季的開始，台北市天文館指出，今天在北回歸線上的人正午時刻可以見到，太陽幾乎在頭頂的正上方時，會幾乎沒有影子，「萬物之影皆會消失！」