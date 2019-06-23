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電競＠廈門／16歲進電競圈　小選手「興趣變工作」撐過才能上賽場

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記者蔡紹堅／廈門報導

電競產業蓬勃發展，「電競選手」也受到超高關注，他們與職業運動員同樣都有「黃金年齡」，而且更早、更短，落在17至24歲。ETtoday專訪到廈門「XQ電競俱樂部」的選手「橘子」與「Ku」，其中橘子16歲就進入職業電競的道路，已在這行打拚3年，面對「黃金年齡」的壓力，他表示，不論未來如何，都想努力到最後一刻，「打到完成夢想，或我不能再打了為止！」

▼「XQ電競俱樂部」選手橘子。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

橘子今年20歲，在XQ俱樂部的「王者榮耀」分部擔當「邊路」的位置。談到接觸遊戲的經過，橘子告訴記者，很多家長都希望孩子少玩遊戲，但他是從小就被要求「多玩遊戲」的，「我的左眼天生弱視，醫生說要多看電視、玩電玩來矯正視力，所以爸媽從我4歲就給我買了很多遊戲，有時我不想玩，他們還會催促我去玩，要我多使用眼睛，刺激視網膜的發育。」

雖然從小就愛玩遊戲，橘子卻從沒想過自己會成為電競選手，進入電競圈可說是誤打誤撞，他說，自己第一次玩『王者榮耀』就一見鍾情，因為用手機就能玩，非常方便，他也很快就打到很高的段位，認識到很多電競選手，「我原本對電競沒有太大的了解，是有朋友稱讚我玩得不錯，推薦我到俱樂部試試看，就這樣踏入這個圈子了。」

▼橘子平時隨和幽默，但上了賽場氣勢完全不同。（圖／XQ電子競技俱樂部）

▲XQ電競俱樂部,王者榮耀,亞運,橘子,Ku。（圖／XQ電競俱樂部）

橘子進入電競圈時才16歲，面對「興趣」成為「工作」後的壓力，起初很不能適應，也迷惘了一陣子，「以前都是想玩才玩，單純為了娛樂，但要參加比賽，就得下苦心訓練，我那時年紀很小，沒有正確看待自己職業的身份，訓練上比較懈怠，對比賽也不夠認真，就是沒什麼上進心。」

訓練及比賽上的懈怠，導致橘子被降成「替補」，也就是在那刻，他意識到自己得要改變，「替補的話，就沒辦法上場比賽，朋友們擔心我難過，都來鼓勵我，我也認知到，如果再不認真看待職業的身份，再不趕快加油，可能以後都上不了場，只會成為職業道路上的一個過客。」轉變心態後，橘子努力的參與訓練，也獲得了重回賽場的機會。

▼橘子用餐也不忘訓練，一邊觀看比賽影片。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

大部分電競選手都曾面對過家人的反對，橘子也不例外，但他並沒有用「硬碰硬」的方式來處理，而是請父母看看他的比賽，聽聽觀眾、賽評對他的評價，「爸媽不支持我打電競，是因為他們對這個行業沒有太多了解，但當他們親眼所見，又從別人的口中認識到我正在做的事情以後，就逐漸放心，也開始理解我了。」

談到爸爸，橘子忍不住笑了出來，因為他現在不只不反對兒子打電競，還常偷看兒子的比賽轉播，可說是最忠實的粉絲，「我有一個粉絲群組，爸爸也在裡面，他常跟我的粉絲互動，今年過年前，還發了兩、三百元（人民幣）的紅包給大家，很好笑，也很感動。」

電競選手的「黃金年齡」是17到24歲，隨著年齡的增加，反應速度會逐漸變慢，橘子雖然才20歲，但也思考過這個問題，「成為選手以後，我就一直很想拿到聯賽的冠軍，不論未來如何，我想打到完成夢想，或我不能再打了為止。」

Ku今年23歲，在XQ俱樂部「王者榮耀」分部擔當「打野」位置，曾參加2018年雅加達亞運的電競表演賽，並拿下金牌。

▼Ku與他在雅加達亞運電競表演賽拿下的金牌。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲XQ電競俱樂部,橘子,Ku,劉一非,王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）品牌照，勿亂用。

Ku與橘子不同，他16歲時雖也想打電競，但因家裡的反對沒有如願，直到20歲參加王者榮耀的業餘比賽脫穎而出後，才展開電競生涯，「以前我就想過要打電競，很羨慕那些選手，但家裡並不支持，還會拔我網路線，所以就沒什麼碰了，再次加入，則是家裡認為我年紀夠大了，可以自己做決定。」

談到夢想，Ku靦腆的說，其實能當電競選手，可以上場比賽就已經很幸福了，不過有機會的話，還是想拚一個聯賽冠軍，「電競選手是我很久以前就想做的事，雖然花了一點時間，但對我來說，已經有夢想成真的感覺了！」

▼Ku在比賽中與隊友溝通。（圖／XQ電子競技俱樂部）

▲XQ電競俱樂部,王者榮耀,亞運,橘子,Ku。（圖／XQ電競俱樂部）

回憶亞運奪金那刻，Ku仍感到很不可思議，他表示，亞運的的隊伍是賽前4個月才組建的，比賽的版本也跟他們平常比賽的版本不同（國際版），所以除了隊員間要磨合，遊戲也要重新適應，「拿到金牌的當下我就哭了，因為大家努力了4個月，為在國際舞台上爭光，那種隊員間的信任、團隊的精神，真的很感動。」

電競能成為亞運的表演項目，令許多電競選手都相當振奮，Ku表示，他很期待電競成為正式項目的那一天，也希望家人、朋友能更加認可他們，「我想讓他們知道，這是競技比賽，就像其他運動項目一樣，跳脫過去那種玩起來非常沈迷，不顧一切的思想。」

▼XQ俱樂部的大男孩們擁有不少粉絲，見面會相當受歡迎。（圖／XQ電子競技俱樂部）

▲XQ電子競技俱樂部王者榮耀分部粉絲見面會。（圖／翻攝XQ微博）

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關鍵字：電競人生,電競,XQ俱樂部,廈門,橘子,Ku,王者榮耀

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