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電競＠廈門／大陸電競取經NBA　發展「主客場制」拚三年8城市

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▲英雄聯盟LPL的OMG戰隊主場。（圖／翻攝OMG微博）

▲大陸英雄聯盟隊伍LNG的主場。（圖／翻攝LNG微博）

記者蔡紹堅／廈門報導

傳統體育賽事的「主客場制度」近年也被引入電競賽事的舉辦中，大陸《英雄聯盟》聯賽LPL從2017年開始發展主客場制，至今已有6個俱樂部主場。隨之而來的，大陸手遊《王者榮耀》聯賽KPL也去年開始推行主客場制，最新目標是3年內實現「八城主客場」，藉由主場在各城市的建立，以「線下」方式帶動當地電競產業及觀賽人口進一步成長。

主客場制度在足球、籃球、棒球等體育賽事中相當常見，台灣熟悉的NBA、MLB都是基於此制度在進行聯賽，已有長達數十年的歷史。比起一般場地，一個充滿球隊特色的主場，更能激起球迷的認同感與情感連結；此外，主客隊間的較勁氣氛，也能為球迷營造更強的代入感，給予更豐富的觀賽體驗。

大陸《英雄聯盟》頂尖職業聯賽LPL由騰訊於2013年創辦，前幾年各隊都是在上海的賽場比賽，主客場制度是2017年騰訊與《英雄聯盟》開發商RIOT一起推動的，制度的設立很大程度參考了NBA的經驗。

▼大陸英雄聯盟聯賽LPL售票官網，可以看到多個俱樂部的主場。（圖／LPL官方網站）

▲英雄聯盟LPL的OMG戰隊主場。（圖／翻攝OMG微博）

LPL目前已有6個俱樂部（RNG、LGD、JDG、LNG、WE、OMG）在北京、杭州、重慶、西安、成都設立主場，俱樂部、戰隊成員平時就在主場訓練，觀眾則在賽季時以購票入場的模式觀賽。另外，尚未有主場的隊伍則在上海虹橋的場地練習及比賽。

對於主客場制的設立，騰訊互娛營銷總監，英雄聯盟市場和賽事負責人金亦波先前曾在《騰訊遊戲頻道》上表示，主場的比賽氣氛非常熱烈，且能感受到很強的歸屬感，如成都的賽場設計就很有當地特色，賽場上能聽到很多四川方言的加油聲，上座率也相當好，一票難求，可以說是取得一定的成績了。

同樣由騰訊營運的《王者榮耀》頂尖聯賽KPL去年也開始要朝著主客場制度前進，並參考國際上成熟體育聯盟的做法，制定「東西主客場制」，將賽區劃分為東區、西區，東區隊伍的主場位於上海，西區隊伍的主場在成都。

不過，「東西主客場制」還只是第一步，KPL今年的目標是推行「固定席位制」，期望能在三年內實現「八城主客場」，也就是說，未來將如同LPL的制度，由各俱樂部在不同城市設立專屬自己的主場。

從LPL取經NBA，KPL也參考國際體育聯盟的例子，可以發現，騰訊有意將電競的觀賽模式與傳統運動項目靠攏，從全部集中在某一個城市情況，改變為分散至不同的城市，以「線下」的模式在各地耕耘新的觀賽市場，發展新的觀賽文化，並帶動更多周邊商機。

▼主場文化也是競賽中重要的一環。（圖／翻攝LNG微博）

▲英雄聯盟LPL的OMG戰隊主場。（圖／翻攝OMG微博）

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關鍵字：電競人生,電競,主客場,NBA,LPL

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