影／韓國瑜提「相挺」！痛批民進黨執政3年毫無作為　籲選民用選票救中小企業

地方中心／台中報導

高雄市長韓國瑜22日在台中舉行第4場造勢活動！主辦單位宣稱現場已突破20萬人，韓國瑜大進場時天色已暗，韓粉人手一台手機用螢幕照亮黑夜。韓國瑜在致詞時提到台灣的經濟困境，痛批民進黨毫無作為，讓台灣的大本營中小企業幾乎走向破產的危機，要選民「相挺」中小企業，2020讓民進黨得到教訓。

▲韓國瑜痛批民進黨毫無作為，要民眾「相挺」中小企業，讓民進黨下台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜晚間7時17分許抵達台中，在民眾的簇擁下走上舞台，短短不到200公尺的距離就走了將近16分鐘，而他在致詞時提到台灣的經濟困境，他提出「相挺」二字，希望全台民眾要相挺中小企業。

韓國瑜進一步表示，中小企業是台灣的經濟命脈，但現在，他感覺到中小企業相當危險。他痛批民進黨執政3年多來，竟毫無作為，沒有對外簽訂任何一張自由貿易協定，而南韓將在11月與英國簽訂自由貿易，這就代表南韓的產品將有百分之77可以得到免稅優惠，而台灣卻只有不到百分之10，「這是很令人擔憂的」。

韓國瑜認為，未來的台灣，政府一定要相挺銀行，銀行要相挺中小企業，而中小企業一定要相挺員工，而未來的中美貿易大戰，若台灣沒有能力簽訂任何一個自由貿易協定，造成中小企業面臨破產、倒閉，台灣的經濟終將會是一場災難，因此他呼籲民眾，要讓民進黨這個毫無作為的政府下台，「讓台灣經濟得以持續發展」。

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