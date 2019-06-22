拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

▲指考數學分為數甲、數乙兩科，考試時間皆為80分鐘。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考將在7月1日登場，數學分為數甲、數乙兩科。文城教育學院數學科老師周杰針對報考數甲的考生指出，需熟知期望值與變異數之定義與各式分布、複數的運算與複數在平面上的意義是重點、微分積分的計算務必要細心；針對報考數乙的學生說明，要熟知期望值與變異數之定義與各式分布、特別注意數列與級數收斂之條件答。

數甲的部分，周杰分析，考生要熟知各項定理的內容與使用時機，例如，牛頓、虛根成對、勘根、貝氏等，考試時也要善用不等式，例如，三角不等式、算幾不等式，更要特別注意高次多項式、指數與對數之函數圖形。

請繼續往下閱讀...

周杰進一步指出，考數甲的學生也要注意高二數學中的三角函數之公式，例如，負角、和差角、二倍角、三倍角等，做題時善用座標化處理向量問題，也要特別注意矩陣的運算方式與各類特殊矩陣的意義，例如，轉移矩陣、旋轉矩陣、鏡射矩陣等。

吳限定律文理補習班數學老師儒逸與承翰共同分析，近年來指考數學與課綱的走向，皆偏重於基本觀念定義定理的運用，與其去追尋過度困難的考題與過於艱深的證明或背誦一大堆特解，不如在考前幾天好好地把所有課本的基本觀念與能夠連結到的生活應用好好想一遍。

▲數學師建議學生，考前幾天好好地把所有課本的基本觀念與能夠連結到的生活應用好好想一遍。。（圖／記者林敬旻攝）

承翰針對數甲也指出，考生要注重跨單元統整理解能力，題目必定出統合型的考題，歷屆試題至少要把近五年的做完，練習量夠的話最後幾天應該把曾經錯過的題目完整再複習過一次，邏輯性過低的難題不用太過深入研究。

儒逸說明，知識層面指的是概念性的部分，包含基礎觀念，定義證明，以及在甚麼條件之下可以應用公式，當然這就是陷阱的所在，很多同學只知道代公式，背特解，卻往往忘記了在甚麼特殊的情況下可以使用這個定理。這些基本能夠背誦的觀念就是解題的工具。知識層面加強要從基本開始，把課本好好讀熟了解，讓自己的口袋裡有更多的解題工具。

▲建議考生，數乙的命題重點主要以閱讀分析推理連結生活為主，經常出現生活式的題目，是每年必考的重點。（圖／記者林敬旻攝）

儒逸有說，技術層面強調的是解決問題的能力，面對一個生活上的選填題，或是一個看似簡單卻無法一步完成的多選題，這就是技術層面，一樣的公式，有人得心應手，有人左支右絀，有人甚至只背了公式卻不知道怎麼用。所以技術層面的準備，我們要從歷屆考題下手。

針對報考數乙的考生儒逸建議，數乙偏重閱讀長題幹的能力，當題目很長的時候，先找出他到底想問甚麼，從基本定義公式開始解決。課本必須熟讀，數乙難度通常比學測數學簡單一些，不要鑽研太過艱深的問題，最後也說明，數乙的命題重點主要以閱讀分析推理連結生活為主，經常出現生活式的題目，是每年必考的重點。

