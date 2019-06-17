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英5候選人電視辯論爭保守黨魁　「關閉議會硬脫歐」引舌戰

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國際中心／綜合報導

英國保守黨黨魁候選人電視辯論會16日登場，5名競爭者聚焦脫歐問題，針對是否與歐盟重新談判新協議及無協議脫歐的退歐前景展開討論。13日以壓倒性票數在首輪投票中領先的前外相強生（Boris Johnson）因未參加辯論而遭受抨擊，他對此則宣稱，與多人一同辯論「可能會稍嫌刺耳」。

辯論在5名後選人爭辯是否該關閉議會、以便在10月31日以前通過無協議脫歐時進入高潮，但有4人對此表示反對。此前，英國原定3月29日離開歐盟，但在國會議員多次否決前首相梅伊（Theresa May）的脫歐草案後，歐盟領導人同意延後至10月。

現擔任國際發展大臣的候選人斯圖爾特（Rory Stewart）表示，關閉議會是個「令人深感不安」的選項；內政大臣賈偉德（Sajid Javid）則警告，「你不能透過破壞我們的民主來實現民主」。然而，前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）並未排除此一可能性，「每當一名候選人排除一個選項，我們達成最佳協議的機率就會降低。」

▲▼梅伊正欲走進首相官邸。（圖／路透社）

▲ 梅伊將擔任代理首相至7月22日下任保守黨黨魁人選出爐為止。（圖／路透社）

BBC指出，整場辯論並沒有特別突出的贏家，顯然也不會影響到缺席的強生。強生的團隊認為，在這場爭個你死我活的小比賽中上場不會有什麼好處。儘管這場競爭出於善意，卻反覆提出令候選人難以回答的問題。

拉布在辯論結束時表示，若關閉議會是英國在10月底前無協議脫歐的唯一途徑，他會嘗試這麼做。另一方面，斯圖爾特則是全場唯一提出「在未來7個月內與歐盟重新談判相當不切實際」的候選人。

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關鍵字：脫歐,保守黨,英國首相

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