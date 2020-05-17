We愛兩岸青年短片大賽開跑　11名導演「雲對話 」溝通零距離

▲第四屆We愛· 兩岸青年短片大賽，將於6月20日截止收件。（圖／We愛提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

備受上海、臺北兩地關注的We愛·第四屆兩岸青年短片大賽已官宣，今年在組委會精心策劃下將陸續推出「雲」對話、「雲」課堂等靈活豐富的線上活動，繼續推進兩岸青年導演的交流。對此，組委會負責人表示，『今年將打出一套線下+線上組合拳，讓We愛情誼不斷線，實現兩地青年導演溝通「零距離」。』

5月16日下午14:00，大賽的首場線上活動——We愛·兩岸青年導演「雲」對話正式拉開了帷幕。經過報名篩選，來自上海、北京、臺北、太原等城市的多地青年導演，通過視訊連線的方式，參與首場「雲」對話活動。11名導演中，有的是活躍在行業一線的影視工作者，有的是影視專業院校的學生。

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▲第三屆短片大賽銀獎作品導演和臺灣導演羅越交流環節。（圖／We愛提供）

首次「雲」對話活動分為「個人分享」和「自由問答」兩個環節。參與「雲」對話的導演首先就電影導演的風格解析、影視市場態勢觀察、個人的創作體驗等作闡述。導演們還分享了自己最喜歡的大陸或臺灣電影，及該片對自己創作生涯的影響和啟發。

自由問答的環節，導演們圍繞兩岸電影行業的現狀、疫情對青年電影人的影響、大學電影課程的教學方式、疫情期間如何調整職業生涯規劃等進行提問。一問一答中，其他成員亦在其中輕鬆互動，或提出疑問，或補充心得，類似小型線上圓桌會談，不拘泥形式，大家紛紛暢所欲言，一度把氣氛推至高潮，在思想碰撞中進一步加深了對彼此的瞭解。

We愛·兩岸青年導演「雲」對話活動由上海市廣播影視製作業行業協會、滬測信息科技（上海）有限公司主辦。目前，大賽仍在作品徵集階段，主辦方舉辦的首次「雲」對話活動，既是為大賽加熱加溫，也是疫情時期的全新嘗試。

▲滬台青年線上交流活動。

接下來，在本次大賽活動中，組委會將舉辦更多「雲」活動，屆時，將邀請知名導演、製作人作為導師帶來專業、學術的電影課程。We愛·第四屆兩岸青年短片大賽交流營活動將以全新面貌展現，為青年導演們提供學習交流的平臺，增進兩地青年的友好往來。

組委會負責人表示，「今年的疫情是很大的考驗，但是大賽的品質絲毫不會下降，形式將更加新穎、多元，且年輕化，希望有更多的青年導演加入，表達自我，在夢想的舞臺上持續發光發亮。」