公投不綁大選　高思博：修法與「送終」無異

▲法學專家高思博指出，新修訂的公投法與「送終」無異，或許比「送中」還無奈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

最近香港送中風波仍然風起雲湧，台灣則匆匆結束公投法修正程序，法學專家高思博分析這雖是兩回事，但透露出香港人民拼命爭取間接民主的苦心，而新修訂的公投法將毫無效能，台灣自毀創制法律的直接民主，「送終」或許比「送中」還無奈！

高思博在本週「阿博講道理」臉書直播節目中，重提曾談論過的香港逃犯條例修訂，今後引渡犯罪人適用地區新增中國大陸、澳門和台灣，引發上百萬人香港人的反對，多次走上街頭抗議，日前港府宣布暫停修法，人民仍繼續抗爭要求撤案，高思博盛讚香港人堅持民主的鬥志，也惋惜香港法治屬於間接民主層次，企盼達成理想的難度很高。

高思博指出，台灣的民主制度比香港完整，早就普選總統及有權罷免縣市長和民意代表，公投更具有創制、複決法律的直接民主效能，香港人民唯有羨慕。去年地方大選時因公投案過多，多處投開票所出現一邊投票一邊開票的亂象，政府因而修法將公投與大選脫鉤，另訂公投日專門辦理公投作業。

高思博認為兩類投票人不完全相同，當天的缺失皆為行政事務，若挑選學校等較空曠場所，多增設投開票所數量及設施，加派選務人手，應可有效改善，實在無須仗勢綠營的立法院多數優勢強行過關。

高思博強調，公投多為社會大眾關注的議題，無論聯署、投票，雙方都需要密集的宣傳，匯集足量的民意予以通過或否決，與大選連結絕對合理，這次修法通過，不但使得目前正在籌畫的公投案，須延後到兩年後提出，且今後公投案在缺乏選舉氣氛的搭配行銷宣傳之下，候選人勢必無須表態立場，提案很難成案，即使低空通過，政府配合度堪慮，公投法將形同虛設，修法與「送終」無異，執政黨壟斷權位的意圖將如入無人之境。