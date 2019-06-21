馬英九洩密案再開庭　柯建銘：馬英九應該要認罪、道歉

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。全案將於21日下午進行最後的言詞辯論程序，馬英九在下午2點半左右，進入法院，預計將作出無罪答辯。至於本案告訴人、立委柯建銘也到場，呼籲馬英九認罪、道歉，向歷史贖罪，向憲法低頭。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九，要求前檢察總長黃世銘對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強，二度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪提起公訴。而一審台北地方法院女法官唐玥，認為馬英九的行為乃是行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，判決馬英九無罪。檢方上訴二審，高院認為馬英九並非行使「院際調解權」，不能阻卻違法，逆轉改認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案經最高法院於1月初宣撤銷發回高等法院更審，根據《刑事訴訟法》新修正的規定，馬英九的案件可以撤銷發回一次，亦即高院更審後即定讞。高院於1月中公開抽籤，由審理太陽花學運案二審，將林飛帆、陳為廷等22名被告全數判決無罪的女庭長張惠立中籤。

全案2月間首度開庭後，於21日下午再度開庭，馬英九在下午兩點半左右進入法庭，不願多說。至於提出本案告訴的立委柯建銘，也在馬英九之後來到高院。他提到，本案攸關憲法秩序、憲法法治，影響台灣政治深遠。他也提出香港最近的反送中行動為借鏡，要馬英九特別注意。

柯建銘更說，「我們不能容忍一個總統，操弄司法、介入個案、違法亂紀。最近我們看到香港的反送中運動，希望馬英九能向憲法低頭，不要干涉司法，不要變成送中的同路人。我們在這裡最後呼籲，馬英九應該認罪、道歉，尤其要向國民黨贖罪、向憲法贖罪、要向歷史贖罪，向憲法低頭。他應該認錯道歉，不應該再介入政治，要閉門思過，好好去準備他的三中案。」





▼立委柯建銘要求馬英九認罪、道歉。（圖／記者湯興漢攝）



