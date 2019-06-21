花蓮妹凌晨爽偷安全帽…10秒犯行全都錄！畫面曝光「嚇到關臉書」

▲2人見一旁機車坐墊擺放安全帽急忙停下。（圖／翻攝臉書社團「花蓮人」）

網搜小組／綜合報導

這樣值得嗎？一名網友在臉書地方社團「花蓮人」公布監視器畫面，21日凌晨1時57分，一名年輕女子經過門口，見四下無人竟將放在機車座墊上的半罩式安全帽順手取走，氣得原PO報警抓人；如今隨著畫面曝光，該名女子的臉書也被網友神出，嚇得她急忙關版，網友也感嘆「為了一頂幾百塊的安全帽，真的太不智、也太可悲了！」

監視器畫面拍下，凌晨時分的花蓮街頭人車稀少，一名男子騎乘機車行經門口，後座的女子疑似未戴安全帽，見路旁機車坐墊上擺放一頂半罩式安全帽，2人急忙停下，隨後女子跳下後座小碎步快跑往機車走近，還張望了一下確認四下無人，立即伸手將安全帽取走，整段行竊過程約短短10秒，全被一旁的監視器拍下。

原PO發現安全帽不翼而飛後，立即調閱監視器畫面緝凶，見到女子順手牽羊怒不可遏，不但在臉書社團中公布畫面，還表示「已報警抓人，警方已車追人中！」

在畫面曝光後，立即引起當地網友熱烈討論，女子的身分、臉書也迅速被神出，事後女子得知自己犯行全被拍下後，也嚇得緊急關閉臉書。網友紛紛感嘆，「這個妹子死定了跑不掉，趕快自首吧」、「明知道到處都監視器，還敢亂偷東西，丟臉死了」、「窮到買不起安全帽嗎」、「只是為了一頂幾百塊就買得到的安全帽，一個女生就賠上自己這輩子的形象，還可能會有偷竊案底，真是太不智、也太可悲！」

▲女子確認四下無人後伸手取走安全帽，豈料犯行全被監視器拍下。（圖／翻攝臉書社團「花蓮人」）