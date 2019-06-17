「連續45年天天工作16小時」　知名作家評郭董：撿到軍火庫太猛了

▲郭董說若能每天工作16小時、連續45年，每個人都能超越他。（圖／資料照片）

文／黃大米

鴻海集團董事長郭台銘到吳鳳科技大學為畢業生致詞頒獎，提醒畢業生，若能每天工作16小時、連續45年，每個人都能超越他。

這段話讓我覺得，郭董撿到槍，怎麼可以這麼勇敢，講出這樣真心卻可以激怒年輕人的言論，真是太猛了！郭董勇氣開外掛，應該不是只有撿到槍，而是撿到軍火庫，才能這樣大無畏與真性情。

請繼續往下閱讀...

郭董的言論傳出後，網路上一片罵聲，網友說「好可怕的勞工願景」、「超越肝癌直接暴斃」」、「每天工作16小時，無法活45年」、「一定有人比你累啦！只是運氣沒有你好」、「明明就是天時地利人和造就他的成功，講得好像全靠自己努力就可以。」、「看來這傢伙還是去不暸解現在的年輕人XD」

網友的反應很幽默也中肯，這樣操勞且漫長的工作方式，不是現在年輕世代想要的，年輕人要的是「生活與工作平衡」，至於「發大財」這件事情不是不想要，而是太難了，只好隨緣，現在的年輕人能不靠爸，在台北買間房子就算很成功了，物價、房價都很逼人，薪水卻低到很磨人。

我認同郭董要大家思考10、20、30、40年後，你在哪裡，但真的也不用思考到四十年這樣久，因為你不一定可以活這麼久，加上這時代產業變化大，40年前也沒有人預料到網路跟智慧手機會蓬勃，所以年輕人大概想想自己未來五年要幹嘛就很夠了，每五年調整一次腳步，比較務實。

既然，我都打槍郭董這麼多了，最後再補一槍，他說，「不管你的選擇是什麼，只要堅持目標走下去，不要三心二意、改來改去，人生目標就會照你的理想去實踐。」我覺得這句話也不一定對啦！當你發現你原本堅持想要的工作，只是一場誤會，絕對應該手刀立馬修正啊，走錯的路，是永遠不會到對的地方的，不然就是會繞很遠很遠。

照例，要來舉個小故事，我有個朋友是個文青，跑到很有文學氣質的地方工作，一開始當然很開心，但她很快就發現，這個文青天堂一天到晚要辦活動，她不僅要耐操的一人搬長桌，還要常常幫門前的庭園除草，因為如茵翠綠的草地，看起來很美但也長得超級快，不常除草很快就會很像廢墟，在很文青的地方工作，往往很操，因為藝文單位往往沒錢又沒人，一人當八人用，她苦笑的說：「我每天下班的時間都超晚，而且不是因為我把事情做完了，而是真的太累了，撐不住了只好先回家！」不久後她就離職了。

她的故事還沒完，她後來換到一家早上十點上班、晚上六點下班的公司工作，第一天上班，到了六點她去上廁所，出來公司人都沒了，她才相信這裡真的可以六點下班，覺得能準時下班，才是幻夢的好工作。

最後，我想說的是，堅持夢想很好，但夢碎了，換一條路走更好！在這個時代，夢想這條路你不用跪著也要走完，因為人類已經發明了汽車跟飛機，怎樣可以舒服且愉快的抵達目的地，才是重要的，吃苦不一定會很補，也可能會往生。

關於郭董成功的祕訣--「連續45年、工作16小時」，我只能雙手一攤，開心的說：「恕我無能，你的成功我辦不到。」

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

►►►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net