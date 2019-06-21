長榮罷工「網內互打」！內勤員工16:00桃檢提告強制罪、妨害自由

地方中心／桃園報導

長榮罷工進入第2天，稍早長榮航空員工表示21日下午4時許將前往桃園地檢署按鈴申告，向桃空職工幹部（罷工空服員）提起「強制罪」、「妨害自由」訴訟。

▲空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線。（圖／記者李毓康攝，下同）



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長榮航空指出，桃空職工發起突擊性罷工後，在長榮航空南崁運航大樓前拉起糾察線，以違法的方式不留出入口，嚴重影響地勤人員上下班的動線，引起地勤員工強烈的不滿，造成空地勤員工的衝突，長榮航空對桃空職工此種行徑嚴重譴責，並希望公權力對這一種非法行為能有所做為。

▲大太陽底下，大家持續靜坐。



至於桃空職工指控公司在大門口拉了一條消防水線，影射公司準備對空服員不利；長榮航空表示，這一條消防水線，是平常用來澆門口的花圃使用，工會的指控，完全是子虛烏有。

勞動部政務次長劉士豪21日下午也現身罷工現場，他表示，天氣炎熱，勞動部長許銘春特別吩咐他準備一些水要給現場空服員職業工會的成員，希望大家注意自己的健康，不要中暑了。

▲反罷工內勤比手勢反制。



劉士豪隨即話鋒一轉指出，希望繼續促成雙方上談判桌談判，「畢竟罷工不是主要的目的，真正能夠談到比較好的團體協約，才是勞資雙方團體協商當中最重要的目的。」除了慰問工會之外，也會進去與長榮公司談一談，是否還有折衷方案可讓兩方繼續商談。

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