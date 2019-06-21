影／「被洋男逼幫擦屁股」空姐現身長榮罷工：我算是小小導火線

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長榮空服員勞資協商破裂！自20日下午4時展開「突襲式」罷工，空服員紛紛到長榮南崁公司總部靜坐抗議，根據統計，目前已有超過1400名會員踴躍繳交證件，顯示團結決心。在現場也發現先前遭外籍旅客強逼幫脫褲子如廁、甚至擦屁股的長榮空服員郭芷嫣，她對於繳交證件會員破2千抱持樂觀心情，被問及過去工作受委屈，是否也促成此次罷工？她則說：「我算是小小導火線」。



▲長榮空服員郭芷嫣現身長榮罷工現場。（圖／記者李毓康攝）

長榮罷工即將邁入第24小時，現場發現過去遭外籍旅客強逼幫忙脫褲子如廁，及擦屁股的空服員郭芷嫣，她接受媒體採訪時指出，在飛機上遇到旅客發生休克或生病，皆必須仰賴組員「自己獨力完成照顧旅客的工作」。被問及針對此次罷工她個人的想法及感受，郭則說目前得到數據已有1500人繳交護照、ID卡及台胞證，總會員數為2949名，「對於接下來破2000非常樂觀」。

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記者再追問，「過去曾在工作上遇到委屈，對於遇到這些狀況公司是否有善意回應，或許也間接促成此次罷工？」，郭芷嫣回應：「我算是一個小小的導火線，今天有個人出來開了這一槍，接下來的人會因為我那次勇敢的站出來，這次有2949個人投下罷工投票，決定和我一起站出來。」她也呼籲長榮航空，昨天拉起罷工封鎖線，遭辱罵臭X子、被潑水和比中指，還有人說「自己的屁股自己擦」，讓她懷疑「這間公司真的有學到任何教訓嗎？他們覺得他們性別工作真的很平等嗎？」。

郭芷嫣接著說，艙門一關，機上200多名旅客的健康狀況及喜好只有空服員可負責，「機長是不需要從他的駕駛艙走出來的」，這些壓力全加註在無法選擇客人的空服員身上，她希望長榮航空可以替第一線空服員做更多。她也透露，下個月開始長榮機艙中將新增可盥洗個人私密及排泄部位的用品，但並沒有解決真正問題，「真正問題是這類客人沒辦法自行如廁，他需要的是『照護員』陪伴，而不是多一個物件，讓組員去幫忙他做這件事」。