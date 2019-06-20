反送中超震撼空拍狂吸2.8萬讚「是假的」！　他認了：PS裁剪+鏡像

▲ 香港眾志黨主席羅冠聰也分享這張照片。（圖／翻攝自推特／nathanlawkc）

國際中心／綜合報導

百萬「反送中」香港民眾為抗議《逃犯條例》走上街頭，一張張壯觀的照片展現出港人的團結精神，但其中一張示威隊伍綿延兩排建築物之間、一樓店家燈光伴隨民眾點亮夜晚的空拍照卻被CNN踢爆經過多次修圖，以達到人群比原圖多上好幾倍及完美對稱的效果。

這張令人驚嘆的夜間空拍照在社群媒體上瘋傳，圖中據傳為16日晚間聚集抗議的龐大人潮。但CNN於19日指出，這張照片經過大量編輯，包括裁剪及鏡像翻轉，才會看起來如此壯觀，且原圖的拍攝時間實際上已經是一個星期以前（9日）。

若在推特上輸入「香港抗議」（Hong Kong protests）等關鍵字，這張照片會是第一個搜尋結果，至今累積超過2.8萬讚及8000多次轉推，就連香港眾志黨主席羅冠聰都在Instagram上分享。

據亞洲新聞網站《椰子》（Coconuts），這張經過修圖的照片最初是由網友Deacon Lui在11日上傳到IG。他寫下「不惜一切代價」，也在文末標注「照片經剪裁及鏡像」。

該網友向CNN證實，他9日登上希慎購物中心對面、SOGO百貨旁的一棟大樓，親自拍下軒尼詩道上的抗議隊伍；10日在IG上分享原圖，以Photoshop修圖後在11日上傳，成為這張廣為流傳的照片。

他說明，「我只是想將香港的美麗分享給所有人。」他也提到，自己在文中已清楚表明照片經過修改，「我已經說過了，人們應該有所認知。」

▲▼ 百萬民眾為反送中團結一心，港警戒備。（圖／路透社）