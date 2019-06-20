台北36.9℃創高溫紀錄！熱爆天氣再2天　這天大雨襲降5℃

▲連日高溫，民眾外出要注意防曬、補充水分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

受到西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局針對9縣市發布高溫燈號。氣象局預報員林定宜表示，中午全台人工氣象站中，14時觀測到台北站最高溫達36.9度，刷新今年以來台北站最高溫紀錄，炎熱天氣還要兩天，鋒面直到22日晚上才接近，23、24日西半部跟東北部降雨明顯，有大雨發生機率，再加上東北風影響，溫度也會一次掉5度以上。

林定宜表示，今天最高溫出現在台北市，依序則是花蓮光復鄉36.3度、新北市板橋及高雄月眉36.1度，傍晚晚間溫度就會降到25至27度。他說，鋒面要到周六（22）日晚間才會接近，周日至下周一（23至24）日受到東北風及鋒面影響，北部約24至28度、中部25至32度、南部25至33度、東部24至29度，東北部偏涼以外，中南部溫度影響不大。

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▲中央氣象局針對9縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

中央氣象局指出，今明兩天受西南風影響，台灣各地及澎湖大多多雲到晴，白天晴朗炎熱，清晨僅中南部沿海，地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區亦有零星短暫雷陣雨；今日馬祖為多雲到晴，金門有局部短暫陣雨，明日金門及馬祖有局部短暫陣雨。

氣象局說，今日太平洋高壓勢力仍強，在西南風沉降及高壓壟罩影響下，各地大致為穩定炎熱的天氣，中午過後各山區及東北部地區有局部雷陣雨的機率，請稍加留意；溫度方面，各地白天氣溫偏高，高溫約33至35度，尤其在大台北地區、嘉義地區、南部近山區及花東縱谷有36度以上高溫的機率，此外，台東地區有焚風發生的機率，應加以留意。