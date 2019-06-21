日自衛隊又事故！直升機訓練失衡著陸　機身「斷兩截」畫面曝光

記者林瑩真／編譯

日本陸上自衛隊21日上午近9時發生直升機墜毀事故，一架多用途直升機UH1J在東京立川駐地訓練中著陸失敗，整架直升機從機身斷成兩截，所幸機上2名飛行員都沒有受傷。

綜合外媒報導，陸上自衛隊表示，當時直升機飛行於駐地附近，正在進行發生緊急故障的降落演練，誰料，因不明原因，直升機失去平衡直接墜落，從機身後段直接斷成兩截，機尾、機身兩場分離，主旋翼也因此破損。

報導指出，UH1J全長17.44公尺，寬約14.69公尺，高約4公尺，此次發生意外卻有機體損傷，但飛行員一切平安。防衛大臣岩屋毅事後道歉，「非常抱歉讓周圍居民擔心了」。

另外，反對自衛隊使用的市民團體代表井上森則憤怒的說，「預想的事情終於發生了，雖然這次是在基地中發生事故，但仍然再次暴露了危險性」。