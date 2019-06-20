　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮爆罷工！高雄分會7空服員北上力挺　宣稱：逾7成會員繳護照響應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

地方中心／高雄報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會20日下午4時許發起罷工行動！現場爆發激烈衝突，而空服員工會長榮高雄會員也召開記者會，7名空服員一同宣示北上力挺罷工活動的決心，過程中有受班機影響的旅客忍不住向空姊嗆聲，但也有旅客直喊「加油！」。

▲▼ 0620長榮罷工，高雄分會。（圖／ETtoday攝影中心）

▲桃園市空服員職業工會20日下午4時許發起罷工行動，高雄也響應。（圖／ETtoday攝影中心）

請繼續往下閱讀...

桃園市空服員職業工會高雄會員沈怡均表示，高雄空服員總共有107位，加入工會成為會員的人數共有87人，目前已收到超過7成的會員繳交護照，部分留職停薪的孕婦媽媽或因工傷、生理因素沒有在飛行的空服員，也陸續繳交護照中，沒有加入的空服員占少數，高雄分會尊重工會的決定，將團結一致，北上力挺罷工行動，與工會同進退。

▲▼ 0620長榮罷工，高雄分會。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼沈怡均宣稱，目前超過7成的會員已繳交護照（圖／ETtoday攝影中心，下同）

▲▼ 0620長榮罷工，高雄分會。（圖／ETtoday攝影中心）

沈怡均指出，想利用這次的罷工行動來影響民營團體，根據調查，台灣只有7%的公司成立工會，一是因為不敢，二是因為沒有人願意當出頭鳥，如今工會願意團結在一起，願意為權益站出來爭取，她覺得這是身為民主社會最應該做的事情。

面對周遭親友表示「拒搭長榮航空」，她表示，如果有預定行程的民眾，相信「五星級航空應該會有非常棒的處理方式，也是考驗著他們面對我們3400多個會員，現在提出了問題無法達成協議，讓公司面對罷工的狀態，他們該怎麼應變危機處理，這也是公司目前可以展現的地方，相信公司也會好好處理這些客人，當然我們能愈縮短這些時間是愈好的，沒有人願意走上這條路，但我們決定了，我們就是會團結」。

▲▼ 0620長榮罷工，高雄分會。（圖／ETtoday攝影中心）

▲沈怡均表示，尊重工會決定，將與工會同進退。（圖／ETtoday攝影中心）

【相關新聞】

長榮罷工爆激烈衝突！高雄會員北上力挺　18:00高鐵左營站開記者會

宣布影響班次！長榮罷工空服員「歡呼尖叫+鼓掌」　舉手響應交3寶

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：長榮,罷工,工會,航班,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

空服員出國下機玩整天卻喊累？老司機揭黑暗工時…網友戰翻了

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

寮國通報首例非洲豬瘟！　21日凌晨0時起帶豬肉入境罰20萬

「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」

更新／航班資訊看這裡！長榮罷工取消116航班影響1萬5千人

空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

影／長榮內勤包圍貨車！不讓卸貨搭舞台　罷工空服員激喊：不要當打手

長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

推擠衝突！長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」　手機蒐證互槓攻防

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

空服員出國下機玩整天卻喊累？老司機揭黑暗工時…網友戰翻了

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

寮國通報首例非洲豬瘟！　21日凌晨0時起帶豬肉入境罰20萬

「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」

更新／航班資訊看這裡！長榮罷工取消116航班影響1萬5千人

空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

影／長榮內勤包圍貨車！不讓卸貨搭舞台　罷工空服員激喊：不要當打手

長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

推擠衝突！長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」　手機蒐證互槓攻防

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員出國下機玩整天卻喊累？老司機揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

89年以前出生役男　出國前須先核准才可出境

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

小7買雪糕99元　網一看扛整箱..

長榮航空將執行3招反制空服員罷..

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在..

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應..

即／內勤正妹怒嗆空服員：回家當..

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

最新航班資訊！長榮罷工取消11..

長榮罷工互嗆！　白制服人馬大吼..

辮子妹「解剖背殺照」…萬人歪樓

白車雷殘！車主轉念拍唯美車模照..

即／長榮罷工！　內勤白衣男潑水..

長榮空服員「走上罷工路」　懶人..

懶人包看「世新男霸凌始末」下場..

他見置物櫃上安全帽傻愣　網全笑..

更多熱門

相關新聞

長榮內勤包圍貨車　罷工空服員：不要當打手

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日重啟勞資協商，但會議針對第一項「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等訴求，雙方未達成共識；最終工會宣布破局，並自下午4點開始展開罷工行動。南崁現場反對罷工內勤目前阻擋罷工空服員卸貨。

長榮加發罷工出勤津貼　工會：感覺被擺了一道

罷工現場宣布影響班次　長榮空服員歡呼尖叫

長榮空服員「走上罷工路」　懶人包一次看

長榮空服員罷工！旅客「一招」自保

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面