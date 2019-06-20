長榮爆罷工！高雄分會7空服員北上力挺　宣稱：逾7成會員繳護照響應

地方中心／高雄報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會20日下午4時許發起罷工行動！現場爆發激烈衝突，而空服員工會長榮高雄會員也召開記者會，7名空服員一同宣示北上力挺罷工活動的決心，過程中有受班機影響的旅客忍不住向空姊嗆聲，但也有旅客直喊「加油！」。

▲桃園市空服員職業工會20日下午4時許發起罷工行動，高雄也響應。（圖／ETtoday攝影中心）

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桃園市空服員職業工會高雄會員沈怡均表示，高雄空服員總共有107位，加入工會成為會員的人數共有87人，目前已收到超過7成的會員繳交護照，部分留職停薪的孕婦媽媽或因工傷、生理因素沒有在飛行的空服員，也陸續繳交護照中，沒有加入的空服員占少數，高雄分會尊重工會的決定，將團結一致，北上力挺罷工行動，與工會同進退。

▲▼沈怡均宣稱，目前超過7成的會員已繳交護照（圖／ETtoday攝影中心，下同）

沈怡均指出，想利用這次的罷工行動來影響民營團體，根據調查，台灣只有7%的公司成立工會，一是因為不敢，二是因為沒有人願意當出頭鳥，如今工會願意團結在一起，願意為權益站出來爭取，她覺得這是身為民主社會最應該做的事情。

面對周遭親友表示「拒搭長榮航空」，她表示，如果有預定行程的民眾，相信「五星級航空應該會有非常棒的處理方式，也是考驗著他們面對我們3400多個會員，現在提出了問題無法達成協議，讓公司面對罷工的狀態，他們該怎麼應變危機處理，這也是公司目前可以展現的地方，相信公司也會好好處理這些客人，當然我們能愈縮短這些時間是愈好的，沒有人願意走上這條路，但我們決定了，我們就是會團結」。

▲沈怡均表示，尊重工會決定，將與工會同進退。（圖／ETtoday攝影中心）

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