長榮罷工案雙方互控　桃園市勞動局聲明「站中間立場」

▲長榮空服員控罷工糾察線有暴力攻擊？桃園市勞動局發聲明說明。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

長榮空服員罷工事件，21日進入第二天，針對空服員職業工會指責市府勞動局「調查報告護航長榮？放任暴力攻擊罷工糾察線？」等情事，市府勞動局發表聲明表示，市府於長榮航空勞資爭議調解過程中，均秉持中立立場、居中斡旋協助勞資雙方凝聚共識，期間並召開3次勞資爭議調解會議，絕無偏袒任一方的情事。

勞動局指出，桃園市空服員職業工會依勞資爭議處理法第54條規定，於調整事項勞資爭議經調解不成立後，經會員投票及全體過半數同意，得宣告罷工及設置糾察線。勞動局尊重工會依法實施罷工及設置糾察線之權利。

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▲長榮空服員控罷工糾察線有暴力攻擊？桃園市勞動局發聲明說明。（圖／記者楊淑媛攝）

依據勞動部核釋勞資爭議處理法第54條第1項有關設置糾察線之定義及應注意事項規定，罷工糾察線係指工會為傳達罷工之訴求，於雇主之營業處所之緊臨區域設置糾察線，勸諭支持罷工，該線得以言語、標示、靜坐或其他協同行為等方式進行，惟工會應維持現場秩序並注意人身安全、公共秩序、交通安全等；爰此，工會依法設置糾察線時，應依前揭注意事項辦理。

另，南崁長榮公司大門前工會所設的罷工糾察線，勞動局與桃園市政府警察局共同協調勞資雙方於現場維護人員進出安全與交通秩序，只要在不影響人身自由、安全及公共秩序等情事之前提下，警方均會予以尊重。

最後，勞動局呼籲長榮航空公司應尊重工會依法行使之罷工糾察線權利外，也請勞資雙方持續理性溝通，共同尋求解決方案，並請長榮航空公司理解工會所提訴求，給予妥善的回應。

勞動局同時也否認，有對外說明「長榮航空日支費沒有比華航少」，且於4月30日晚上即發布新聞稿說明，本次訪視項目僅有外站津貼，長榮空服員薪資結構未在檢視項目之中，因各航空公司薪資結構與計算方式均有不同，受限訪視的時間，且訪視報告僅係依據長榮航空所提供之成本資料予以初步檢視，不應作為比較不同航空公司間的薪資及待遇等條件之用，也期盼雙方不要對訪視報告過度解讀。