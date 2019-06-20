▲ 殯葬商品新型詐騙，新北殯葬處籲民眾勿上當。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

近來殯葬服務相關商品衍生的消費糾紛頻傳，新北市殯葬處日前接獲陳情，業者佯稱可賣出民眾原持有的塔位，但買家要求搭配生前契約及骨灰罐等包套商品，民眾加碼購買後，僅取得無需預付費用的「推廣型生前契約」及骨灰罐提貨券，事後一個塔位也沒賣出，損失數十萬元。

殯葬管理處長黃秀川表示，殯葬詐騙模式不斷翻新，除了塔位、買賣生前契約的詐騙案件也逐年上升，特別要留意「推廣型生前契約」不同於「有價生前契約」，使用前不需先付費，價值等同附贈推廣商品，民眾遇到此類低價誘買的情形，可先至民政局網站查詢是否為合法立案業者，以免財產損失。

另外，還有部分不肖業者，利用民眾治喪期間心情低落，趁機巧立喪葬服務種類與哄抬價格，賺取不當利潤情事。日前即接獲民眾陳情，其父親長年在外租屋獨居，不幸往生後，業者趁機擅自與屋主接洽，大幅調高收費，後經殯葬處居間協調，業者才願意減收部分價款而圓滿落幕。

黃秀川指出，民眾接受殯葬禮儀服業者提供服務前，應先瞭解相關服務項目及費用，與業者簽定書面契約前，應詳細審閱契約內容。依據殯葬管理條例第49條規定：「殯葬服務業就其提供之商品或服務，應與消費者訂定書面契約。書面契約未載明之費用，無請求權；並不得於契約簽訂後，巧立名目，強索增加費用。」業者應公開服務價目，若有違反上述情形，殯葬處也都會依法開罰。

殯葬管理處提醒，民眾購買生前契約、塔位或禮儀服務前，務必先查證是否為合法業者，簽定書面契約前並應詳細審閱契約內容，付費時再向業者索取收費明細，以核對與契約約定費用是否相符。一般喪禮流程的開支項目與費用預估等相關資訊都可至民政局網站／生命終章／殯葬服務業查詢。