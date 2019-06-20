　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

白河警長深入鄰里廣推「火金姑」　神明加持安全有保障！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲由白河分局長斯儀仙率員，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲由白河分局長斯儀仙率員，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局於6月19日晚上，由白河分局長斯儀仙，率副分局長李忠憲等人，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。

▲由白河分局長斯儀仙率員，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「火金姑」是台南市警局在局長黃宗仁親自率領，為了保護「老人家的安全」，強力服務裝設的LED強力警示燈，考量轄內65歲以上人口比例高達23.9％，為了保障長輩或是大、小朋友們在清晨或是夜間外出的安全，白河警分局這次選在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿，並召集在地巡守隊，辦理「火金姑行動」。

▲由白河分局長斯儀仙率員，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

裝設前更特別由在場鄉民及員警虔誠地上香參拜，讓「火金姑」們給神明「過火加持」，相信不管是在心靈上以及實際面上，都讓夜間外出的民眾們感到更安心，白河警方、巡守隊的貼心之舉，再再展現出守護民眾交通安全、為民服務的用心。

▲由白河分局長斯儀仙率員，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局長斯儀仙表示，轄內民眾們在清晨及黃昏時外出，常因視線較差，或是年紀大反應慢，容易發生事故，甚至造成遺憾。為了守護轄內民眾的交通安全，白河警分局將持續推動「火金姑行動」，除了由員警在巡邏時主動裝設LED警示燈外，並透過巡守隊的參與，將巡守隊員納入火金姑行動的一員，讓點點車燈，如火金姑一般閃爍，除了增加明亮度外，同時也提醒駕駛朋友注意，讓大家都能快樂出門，平安回家。

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：白河,警長,火金姑,神明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台塑推動藝術下鄉　蘋果劇團621演出《英雄慢半拍》

降低子宮頸癌罹患率　桃園推動HPV疫苗接種滿5週年

挺「他」台南芒果桃園促銷火熱　3分鐘賣出300箱

掩埋場種電再創新生命　台南總發電量全國第一

環檢警結盟打擊污染　查獲3家事業違規2家處停工

面對長榮航空罷工潮　台南市政府提醒旅客應注意自身權益

大水亂流釀天災　高思博：台南不容出人禍

殯葬商品新型詐騙　新北殯葬處籲民眾勿上當

白河警長深入鄰里廣推「火金姑」　神明加持安全有保障！

花蓮聯合豐年節19日登場　大會舞曲將掀起「情人袋」搶購熱潮

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

台塑推動藝術下鄉　蘋果劇團621演出《英雄慢半拍》

降低子宮頸癌罹患率　桃園推動HPV疫苗接種滿5週年

挺「他」台南芒果桃園促銷火熱　3分鐘賣出300箱

掩埋場種電再創新生命　台南總發電量全國第一

環檢警結盟打擊污染　查獲3家事業違規2家處停工

面對長榮航空罷工潮　台南市政府提醒旅客應注意自身權益

大水亂流釀天災　高思博：台南不容出人禍

殯葬商品新型詐騙　新北殯葬處籲民眾勿上當

白河警長深入鄰里廣推「火金姑」　神明加持安全有保障！

花蓮聯合豐年節19日登場　大會舞曲將掀起「情人袋」搶購熱潮

電競@台灣／上課不只打電動　德明「Esports高教計畫」培養產業人才

爆不爽被當小三！　女神卡卡向友曝心聲…鬆口「與庫柏真正關係」

《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員出國下機玩整天卻喊累？「老司機」揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

地方熱門新聞

併校問題多　高科大衝擊待解決

台南洗手台爆裂！10歲童斷8條..

挺「他」　台南芒果桃園促銷火熱

桃園推動HPV疫苗接種　今年滿..

殯葬商品新型詐騙　殯葬處籲勿上..

掩埋場種電　台南總發電量全國第..

藍營花蓮立委初選　醫師黃啓嘉勝..

桃園中正公園地下停車場　興建案..

環檢警結盟打擊污染　查獲事業違..

蘇澳與石垣市教育交流　學生歡樂..

長榮航空罷工　旅客應注意自身權..

大水亂流釀天災　台南不容出人禍

驚見老婦路倒　高中生即刻救援

響應世界難民日　搶救脆弱兒童

更多熱門

相關新聞

30年老透天！食物放1樓「5分鐘臭酸」嚇壞

一名王姓網友在學生時期，曾到一位同學家讀書，並意外得知對方全家住了10幾年的透天厝，竟存在著詭異現象，不論是食物或飲料，只要放在1樓屋內超過5分鐘，就會莫名臭酸掉，也因此這家人將廚房改裝在自家騎樓，就像小吃店一樣。

脫單靠月老！守住戀情靠「城隍夫人」

企業家捐助　｢火金姑」行動持續發光

求脫單1年！月老賜砲友　他加碼崩潰哭

拜完要回家！狗佛前傻笑：我咧？

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面