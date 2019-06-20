白河警長深入鄰里廣推「火金姑」　神明加持安全有保障！

▲由白河分局長斯儀仙率員，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局於6月19日晚上，由白河分局長斯儀仙，率副分局長李忠憲等人，結合巡守隊員們，在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿前辦理「火金姑行動」，有了讓神明「過火加持」過的「火金姑」，守護大家的交通安全。

「火金姑」是台南市警局在局長黃宗仁親自率領，為了保護「老人家的安全」，強力服務裝設的LED強力警示燈，考量轄內65歲以上人口比例高達23.9％，為了保障長輩或是大、小朋友們在清晨或是夜間外出的安全，白河警分局這次選在後壁區顯濟宮、白河區三官寶殿，並召集在地巡守隊，辦理「火金姑行動」。

裝設前更特別由在場鄉民及員警虔誠地上香參拜，讓「火金姑」們給神明「過火加持」，相信不管是在心靈上以及實際面上，都讓夜間外出的民眾們感到更安心，白河警方、巡守隊的貼心之舉，再再展現出守護民眾交通安全、為民服務的用心。

白河警分局長斯儀仙表示，轄內民眾們在清晨及黃昏時外出，常因視線較差，或是年紀大反應慢，容易發生事故，甚至造成遺憾。為了守護轄內民眾的交通安全，白河警分局將持續推動「火金姑行動」，除了由員警在巡邏時主動裝設LED警示燈外，並透過巡守隊的參與，將巡守隊員納入火金姑行動的一員，讓點點車燈，如火金姑一般閃爍，除了增加明亮度外，同時也提醒駕駛朋友注意，讓大家都能快樂出門，平安回家。