響應620世界難民日　女議員難忘小時候展望會第1口牛奶糖

▲響應620世界難民日的宜縣議員孫湯玉惠，難忘小時候展望會第1口牛奶糖滋味。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

620世界難民日，宜蘭縣政府首度響應｢飢餓三十全球人道救援行動｣，各局處首長與同仁將自發性募得的款項，全數投入｢飢餓三十 宜蘭急難家庭｣，阿美族女縣議員孫湯玉惠與服務處人員也把1天的薪水捐出，響應公益。孫湯玉惠說，小時候吃到世界展望會的牛奶糖，才知世上還有這種美味東西。

620世界難民日，宜縣府各局處同仁在忙碌中紛紛貼上｢飢餓中｣貼紙，更手持｢搶救最脆弱兒童｣、｢關懷宜蘭急難家庭｣、｢難民關懷｣等標語牌。

▲宜蘭縣政府首度響應｢飢餓三十全球人道救援行動｣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣林姿妙縣長說，身為一位母親的角色，十分能夠體會毎一位為人母的心，無論是國內或是國外的兒童，每一個生命誕生都是最寶貴且應該被珍惜的，而照顧弱勢族群也一直都是縣府責無旁貸的工作，未來也會持續做到最好，這是縣府對所有縣民的承諾，也呼籲民眾能一同付出愛心，關懷周遭需要幫助的人！

縣議員孫湯玉惠說，小時候住花蓮阿美族部落，不知道世上有牛奶糖這種東西，世界展望會送來物資中，有牛奶糖，她人生第1次吃到牛奶糖，那種幸福滋味，現在還深埋腦中。後來她出國，也曾尋找同款牛奶糖，一直找不到，但這也提醒她受人恩惠，更要幫助別人。