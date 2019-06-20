　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

響應620世界難民日　女議員難忘小時候展望會第1口牛奶糖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲響應620世界難民日的宜縣議員孫湯玉惠，難忘小時候展望會第1口牛奶糖滋味。（圖／游芳男翻攝）

▲響應620世界難民日的宜縣議員孫湯玉惠，難忘小時候展望會第1口牛奶糖滋味。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

620世界難民日，宜蘭縣政府首度響應｢飢餓三十全球人道救援行動｣，各局處首長與同仁將自發性募得的款項，全數投入｢飢餓三十　宜蘭急難家庭｣，阿美族女縣議員孫湯玉惠與服務處人員也把1天的薪水捐出，響應公益。孫湯玉惠說，小時候吃到世界展望會的牛奶糖，才知世上還有這種美味東西。

620世界難民日，宜縣府各局處同仁在忙碌中紛紛貼上｢飢餓中｣貼紙，更手持｢搶救最脆弱兒童｣、｢關懷宜蘭急難家庭｣、｢難民關懷｣等標語牌。

▲▼宜蘭縣政府首度響應｢飢餓三十全球人道救援行動｣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣政府首度響應｢飢餓三十全球人道救援行動｣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣林姿妙縣長說，身為一位母親的角色，十分能夠體會毎一位為人母的心，無論是國內或是國外的兒童，每一個生命誕生都是最寶貴且應該被珍惜的，而照顧弱勢族群也一直都是縣府責無旁貸的工作，未來也會持續做到最好，這是縣府對所有縣民的承諾，也呼籲民眾能一同付出愛心，關懷周遭需要幫助的人！

縣議員孫湯玉惠說，小時候住花蓮阿美族部落，不知道世上有牛奶糖這種東西，世界展望會送來物資中，有牛奶糖，她人生第1次吃到牛奶糖，那種幸福滋味，現在還深埋腦中。後來她出國，也曾尋找同款牛奶糖，一直找不到，但這也提醒她受人恩惠，更要幫助別人。

▲▼宜蘭縣政府首度響應｢飢餓三十全球人道救援行動｣。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

ET快訊
李智凱再次完美落地！亞錦賽奪史上首面全能金牌

關鍵字：620世界難民日,縣議員,孫湯玉惠,牛奶糖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台塑推動藝術下鄉　蘋果劇團621演出《英雄慢半拍》

降低子宮頸癌罹患率　桃園推動HPV疫苗接種滿5週年

挺「他」台南芒果桃園促銷火熱　3分鐘賣出300箱

掩埋場種電再創新生命　台南總發電量全國第一

環檢警結盟打擊污染　查獲3家事業違規2家處停工

面對長榮航空罷工潮　台南市政府提醒旅客應注意自身權益

大水亂流釀天災　高思博：台南不容出人禍

殯葬商品新型詐騙　新北殯葬處籲民眾勿上當

白河警長深入鄰里廣推「火金姑」　神明加持安全有保障！

花蓮聯合豐年節19日登場　大會舞曲將掀起「情人袋」搶購熱潮

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

台塑推動藝術下鄉　蘋果劇團621演出《英雄慢半拍》

降低子宮頸癌罹患率　桃園推動HPV疫苗接種滿5週年

挺「他」台南芒果桃園促銷火熱　3分鐘賣出300箱

掩埋場種電再創新生命　台南總發電量全國第一

環檢警結盟打擊污染　查獲3家事業違規2家處停工

面對長榮航空罷工潮　台南市政府提醒旅客應注意自身權益

大水亂流釀天災　高思博：台南不容出人禍

殯葬商品新型詐騙　新北殯葬處籲民眾勿上當

白河警長深入鄰里廣推「火金姑」　神明加持安全有保障！

花蓮聯合豐年節19日登場　大會舞曲將掀起「情人袋」搶購熱潮

賓州夜店爆發大規模槍擊案 10人倒地　槍手多達3人

爆不爽被當小三！　女神卡卡向友曝心聲…鬆口「與庫柏真正關係」

《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員出國下機玩整天卻喊累？「老司機」揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

併校問題多　高科大衝擊待解決

台南洗手台爆裂！10歲童斷8條..

挺「他」　台南芒果桃園促銷火熱

桃園推動HPV疫苗接種　今年滿..

掩埋場種電　台南總發電量全國第..

殯葬商品新型詐騙　殯葬處籲勿上..

桃園中正公園地下停車場　興建案..

藍營花蓮立委初選　醫師黃啓嘉勝..

響應世界難民日　搶救脆弱兒童

長榮航空罷工　旅客應注意自身權..

蘇澳與石垣市教育交流　學生歡樂..

環檢警結盟打擊污染　查獲事業違..

大水亂流釀天災　台南不容出人禍

白河警長推「火金姑」　神明加持..

更多熱門

相關新聞

參選縣議員被拒　男告侵害參政權敗訴

宜蘭一名李姓男子於2018年九合一大選時，欲登記參遠縣議員，但中選會發現他曾因犯《刑法》投票行賄罪遭判刑，並被褫奪公權，因此取消他的登記資格。李男認為選委會此舉，侵害到他的參政權，向法院提告。台北高等行政法院審理後，認定選委會的處分合法，判決李男敗訴，全案仍可上訴。

宜蘭綠營邱嘉進　詐領助理費逾2百萬

疑涉貪詐領助理費　前宜蘭議員邱嘉進20萬元交保

蔣月惠議會發言被消音　網友灌周碧雲爆臉要求道歉

林姿妙又出包：原住民有18族

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面