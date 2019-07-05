　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東地檢署外觀 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣議員蔣月惠被屏東地檢署檢方依妨害公務罪起訴 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠，被控於去年屏東縣政府執行「屏東市公勇路拓寬工程」不同意戶拆遷時，為表達抗議，進入管制區內，對執行公務女警拉扯衣領、拳打頭部，造成女警臉頰等部位受傷，被屏東地檢署依妨害公務、傷害等罪提起公訴。

蔣月惠為此喊冤；她5日晚上表示，受到起訴書後，看到檢察官起訴內容，諸多與當時狀況不合，擔心被人誤解，讓她很煎熬該不起公佈檢察官的起訴書，最後決定公佈。

她說，去年7月16日當天清晨5點多就到屏東市公勇路拆遷現場，9點多因手機電力不足，她才離開管制區，等她要回去，管制員警就不讓她再回到管制區內。她擔心縣府失信，會對不同意戶也採取拆遷動作，相當緊張，才急著進入管制區內，和員警發生拉扯，「我140多公分，對方160多公分，我如何抓女警衣領呢？」委託的律師已聲請調閱警方當時蒐證錄影帶，要在法院開庭時還她清白。

起訴書說，屏東縣政府於去年7月16日上午辦理「屏東市公勇路拓寬工程」不同意戶拆遷，縣府為民意代表率同抗議拆除，為維護拆除人員及機具安全，責由屏東縣警局為安全維護及交通疏導勤務之執行。

屏東縣議員蔣月惠於是日上午9時10分，為向縣府表示抗議，遂進入現場設有柵欄圍阻的管制區域，於指揮所內因情緒激動而大聲咆哮，在場警員隨即在旁對其管制並錄影蒐證。

蔣月惠先對手持器材的員警施予暴力，捉住衣領，再握拳朝其頭部毆打，致女警臉頰部、左頭部挫傷、頭暈嘔心；再張口咬傷女警右前臂，妨害公務執行，依法起訴。

ET快訊
林志成嗆18秒打趴！館長應戰了「等你到凌晨2點」：沒來以後就
床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」…女醫心疼：那邊都裂

關鍵字：屏東,縣議員,蔣月惠,妨害公務罪,喊冤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台20線南化重大車禍　「噴飛車外墜水溝」1人死亡1命危1人四肢骨折

製播《甘味人生》痛苦慘賠...製作公司無奈給她175萬元「顧問費」才過關

墓仔埔也敢去！越南夫妻逾期非法打工　躲公墓還是被逮

小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

議員助理當選里長斷不倫　小三僱工舉牌「欺騙女人感情」

影／熱心阿伯奠儀獻鐵路勇警　派出所將助家屬設捐款專戶

桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期將違背正義

桃園殺妻分屍7塊一審判死刑　桃院：手段兇殘判死罪責相符

迷魂女賊網約男子吃飯　下藥迷昏2小時...奔百貨狂刷上萬元

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

家犬猛甩頭 撕咬「路邊黑狗」濺血 飼主冷眼觀...民眾急：快被咬死了

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

台20線南化重大車禍　「噴飛車外墜水溝」1人死亡1命危1人四肢骨折

製播《甘味人生》痛苦慘賠...製作公司無奈給她175萬元「顧問費」才過關

墓仔埔也敢去！越南夫妻逾期非法打工　躲公墓還是被逮

小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

議員助理當選里長斷不倫　小三僱工舉牌「欺騙女人感情」

影／熱心阿伯奠儀獻鐵路勇警　派出所將助家屬設捐款專戶

桃園男「屠雞式殺妻」分屍！女兒見頭顱嚇傻　法官「判死」：無期將違背正義

桃園殺妻分屍7塊一審判死刑　桃院：手段兇殘判死罪責相符

迷魂女賊網約男子吃飯　下藥迷昏2小時...奔百貨狂刷上萬元

提前3天到幼兒園排隊！家長「搭帳篷」卡位整條街　網看完全傻眼

中職／挑戰成功抓雙殺　洪總：原本沒把握

錯過再等半年！三井Outlet爵士之夢長島超級折扣季開跑　還能賞璀璨花火

抓到了！尚恩曼德斯深夜激吻卡蜜拉「CP成真」　泳池調情畫面曝光

陳冠霖《炮仔聲》演雙胞胎：真是累死老娘了！　網抓包「至明黑眼圈」

《大叔之愛電影版》激腐預告曝光！挑戰禁忌「男男五角戀」

瞄準夏日女神派對！金曲新人王ØZI攜手百大DJ Cookie

「柯劉會」直播中斷遭疑偷拍　柯文哲：陸方只說可錄影...我們小朋友弄錯了

月經來能愛愛嗎？專家點頭曝「最佳時機」：第O天要避開

黑衣行刑隊闖進家…委內瑞拉「法外處決」年輕人　UN：近7000人被殺

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

社會熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆..

林志成嗆「18秒打趴館長」

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒..

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多..

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班..

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶..

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無..

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥..

他留言「是警察死得好」　網友撻..

22歲女警遭撞截肢！超速男僅被..

鐵路勇警缺席慶生之旅！　家屬苦..

最後身影曝光　25歲勇警用命解..

台中美語老師性侵小二男童！判決..

更多熱門

相關新聞

劉慶中籲以「無用之用」　挺葉壽山進立法院　

屏東縣教育界退休人員挺國民黨屏北立法委員初選參選人葉壽山，5日上午集結近三百人在國民黨縣黨部成立挺葉壽山參選立委後援會，會中並推舉前屏東教育大學校長劉慶中為後援會主任委員。

聯絡簿幫大忙　員警助迷童回家

海中皮卡丘?屏東海生館20種河魨展

郭台銘搶先韓國瑜到東隆宮參拜

暑假打工求職陷阱不少　青少年小心求證　

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

林志成嗆「18秒打趴館長」

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

最難追的星座女Top 5

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

即／李承翰死因曝光　91歲奶奶還在等他回家

《玩很大》張立東撿到內褲！

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面