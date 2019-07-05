蔣月惠咬傷女警依妨害公務起訴　她喊冤：檢方羅織罪名

▲屏東縣議員蔣月惠被屏東地檢署檢方依妨害公務罪起訴 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠，被控於去年屏東縣政府執行「屏東市公勇路拓寬工程」不同意戶拆遷時，為表達抗議，進入管制區內，對執行公務女警拉扯衣領、拳打頭部，造成女警臉頰等部位受傷，被屏東地檢署依妨害公務、傷害等罪提起公訴。

蔣月惠為此喊冤；她5日晚上表示，受到起訴書後，看到檢察官起訴內容，諸多與當時狀況不合，擔心被人誤解，讓她很煎熬該不起公佈檢察官的起訴書，最後決定公佈。

她說，去年7月16日當天清晨5點多就到屏東市公勇路拆遷現場，9點多因手機電力不足，她才離開管制區，等她要回去，管制員警就不讓她再回到管制區內。她擔心縣府失信，會對不同意戶也採取拆遷動作，相當緊張，才急著進入管制區內，和員警發生拉扯，「我140多公分，對方160多公分，我如何抓女警衣領呢？」委託的律師已聲請調閱警方當時蒐證錄影帶，要在法院開庭時還她清白。

起訴書說，屏東縣政府於去年7月16日上午辦理「屏東市公勇路拓寬工程」不同意戶拆遷，縣府為民意代表率同抗議拆除，為維護拆除人員及機具安全，責由屏東縣警局為安全維護及交通疏導勤務之執行。

屏東縣議員蔣月惠於是日上午9時10分，為向縣府表示抗議，遂進入現場設有柵欄圍阻的管制區域，於指揮所內因情緒激動而大聲咆哮，在場警員隨即在旁對其管制並錄影蒐證。

蔣月惠先對手持器材的員警施予暴力，捉住衣領，再握拳朝其頭部毆打，致女警臉頰部、左頭部挫傷、頭暈嘔心；再張口咬傷女警右前臂，妨害公務執行，依法起訴。