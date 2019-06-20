超man消防員穿背心「趴引擎蓋」吃泡麵　840萬網友狂按讚

▲消防員趴在轎車引擎蓋上吃泡麵。（圖／翻攝自《看看新聞NEWS》）

大陸中心／綜合報導

一則「 消防員趴在轎車引擎蓋上吃泡麵」的影片引發網友的熱烈討論關注。一位剛剛工作結束，穿著白背心、露著粗壯手臂的超man消防員做了一個動作，立即收獲無數粉絲，爆火網路。許多網友驚呼，「本人是真帥，動作更帥」。

據了解，西安楓林路消防中隊消防員18日從早上10點多出勤後，一直到下午4點多都沒有吃飯。班長到便利店買了泡麵給隊員們充饑。因為消防車坐不下，這位消防員就在旁邊一小車引擎蓋上吃，吃完後，怕把小車弄髒，離開前用作戰服來回擦拭引擎蓋。

車主發現了行車記錄儀上的這段影片後非常感動，發給了消防中隊。影片公開後獲按贊840萬多次。消防員吃泡麵充饑的畫面讓不少網友直呼心疼，「幹著最危險的工作，吃的最沒營養的東西，卻有一顆最強大的心」、「這是我們最值得尊敬的人」、「我們之所以能安穩生活，是有人在替我們負重前行」。

不過，更多網友關注重點「走偏」了，驚呼影片中這位穿著白背心露著手臂的「小鮮肉」消防員「帥呆了」，「長得帥還這麼有素質」、「缺女朋友嗎，我會煮泡麵」、「就想問問有女朋友了沒」、「一分鐘，我要他的聯繫方式」、「本人是真帥，動作更帥」、「小哥哥考慮下我的引擎蓋」、「人品好顯得更帥」。

▼消防員趴在轎車引擎蓋上吃泡麵。（圖／翻攝自《看看新聞NEWS》）