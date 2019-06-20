浙江4名閨蜜歡唱後「搶著買單」爆衝突　割腕＋投水釀1死

▲KTV包廂，示意圖，與本文內容無關。（示意圖／記者許力方攝）

記者馬叔安／綜合報導

浙江有4名年輕女子，在去年10月聚餐唱歌，在結束時為了誰負責1300元人民幣（約新台幣5800元）買單的問題發生爭吵，引發肢體衝突，導致其中一人割腕，還有一人投水自盡，雖然割腕者送醫後沒有大礙，投水者卻不幸往生，最後法院判決由6名被告賠償原告方損失合計人民幣15萬餘元（約新台幣67萬元）。

《都市快報》微信公眾號報導，李筱筱（化名）與陳靜（化名）高中時就是好閨蜜，兩人後來分別到寧波工作與讀書，並一起合租房子，並認識了大學生張欣雨（化名）、許逸飛（化名），4人在一次聚餐後，又去KTV續攤，並找來3名男性友人一起飲酒歡唱。

到了凌晨即將散去時，李筱筱搶著要買單，陳靜與張欣雨予以阻止，李筱筱一氣之下，打了陳靜兩耳光，張欣雨隨即與李筱筱發生了肢體衝突。

▲飲酒示意圖，與本文內容無關。（圖／123RF）

這時因醉酒睡著的許逸飛醒過來，便開始勸阻各方，此時張欣雨砸碎了一個啤酒瓶，許逸飛順手便撿起一塊玻璃碎片說，「你們要是再吵，我就割腕了！」但眾人沒有停止動作，她於是真的割了下去，眾人連忙將她送醫。

正當許逸飛剛經醫治後脫離險境，眾人又發現李筱筱不見了，最後陳靜在公園的水池邊發現了李筱筱，李筱筱看了她一眼，便縱身跳到水池，回天乏術。警方調查後，認定李筱筱自殺，其父母與當晚眾人對簿公堂，最終雙方在互諒互讓的基礎上達成調解協議。

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