美麗島民調／桃園人最挺蔡英文　領先韓國瑜、郭台銘、柯文哲

▲柯文哲、蔡英文、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

2020總統大選，民進黨19日正式提名總統蔡英文力拚連任，據美麗島電子報20日發布最新民調顯示，蔡英文在桃園的支持度領先，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、鴻海董事長郭台銘則緊追在後。

美麗島電子報調查桃園民眾對於2020總統候選人的支持度，民調顯示，若在蔡英文、韓國瑜、柯文哲的「三腳督」局面下，蔡英文的支持度為28.8%，韓國瑜及柯文哲分別以26.6%、24.2%緊追在後；而若是蔡英文、郭台銘、柯文哲對決，蔡英文依然以27.8%領先，柯文哲為24.1%，最後是郭台銘19.6%。

若柯文哲不參選2020總統，僅是藍綠一對一對決，當蔡英文對上韓國瑜時，以41.5%拉開差距，韓國瑜則是33.5%；若蔡英文對上郭台銘，支持度為38.7%，勝過郭台銘的32.0%。

▲美麗島電子報民調。（圖／翻攝自美麗島電子報）



本調查由美麗島電子報委託畢肯市場研究股份有限公司執行電訪，調查桃園市年滿20歲的民眾，時間為2019年6月17日至6月18日，採用「比例估計法」（raking ratio estimation），抽樣架構是以中華電信桃園市住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。