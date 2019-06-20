直播／空服員16:00開始罷工！　長榮航空出面說明最新因應措施

▲長榮空服員發動罷工，長榮櫃台已有旅客前往了解狀況。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會宣布自20日下午4點起開始罷工，並要求會員一律不准服勤、提供勞動，並繳交護照、台胞證、員工證給工會。對此，長榮航空在下午4點半召開記者會說明因應措施，另在官網也設置罷工專區，隨時更新航班取消或異動消息，截至16時，出入境共計已有16航班取消。

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▲▼長榮空服員下午4點起發動罷工行動，會員前往長榮桃園南崁大樓集結。（圖／記者林敬旻攝）

長榮勞資協商，雙方今天對於第一項日支費部分，持續談不攏，工會則在14時突然宣布，公司提出來的方案還是跟過去兩年來一樣，讓工會感覺到協商無法繼續進行，即刻宣布從6月20日下午4點開始罷工，要求全體長榮會員，即刻前往長榮航空公司前面集結，下午4點之後的航班，一律不准服勤、提供勞務。

針對空服員罷工行動，長榮航空已立即成立緊急應變小組，並開設長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com，隨時更新航班取消或異動消息。另外，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。

交通部也同步開設應變中心，由政務次長王國材擔任指揮官，長榮、民航局、機場公司、觀光局已啓動應變計畫，18:00也會在交通部開第二次應變中心會議。

▲長榮航空20日已取消16航班。（圖／記者宋良義攝）