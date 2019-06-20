衰捲鬥毆事件遭「冤判9年」！　劉正富再審大逆轉判無罪

▲劉正富捲入鬥毆事件遭判刑定讞，法院逆轉宣判無罪。（圖／翻攝台灣冤獄平反協會網站）

地方中心／高雄報導

屏東縣萬巒鄉萬金營區外，2004年發生一起鬥毆事件！其中1名男子遭打死。檢警單位憑死者友人指認，循線逮捕劉正富。劉正富百口莫辯，最後遭判刑9年定讞。幾經波折後，高雄高分院終於裁准開啟再審程序，如今判決結果大逆轉，改判劉正富無罪，全案仍可上訴。

本案發生於2004年8月19日晚間11時許，屏東縣萬巒鄉2個原住民村落發生爭執，雙方撂人相約在萬金村「萬金營區」大門前談判。孰料，雙方赴約時皆帶著棍棒、鐵條等物品助陣，一言不合便發生激烈肢體衝突，一名包姓男子在混戰中，遭其他人圍住痛毆，雖經緊急送醫仍回天乏術。

檢警根據現場遺留的棍棒、鐵條，以及對方的指認，逮捕劉正富，並依照傷害致死罪對他提起公訴。

劉正富雖然在案件審理期間，提出當天晚間的一張發票，證明自己不在場，但這張發票卻因警方保管證物疏失而遺失；另外劉正富與其他共犯間的電話通聯記錄，也是警方保管疏失而遺漏。但法院仍根據5名證人的指認，認定劉正富就是打死人的主謀，重判他有期徒刑9年定讞。

▲冤獄平反協會執行長羅士翔。（資料圖／記者吳銘峯攝）

劉正富在2013年7月22日入監服刑，冤獄平反協會受理案件後參與救援，多次提出再審、非常上訴。檢察總長3度為劉正富提出非常上訴，但都遭到最高法院駁回，另外提出多次再審均被駁回，但協會不死心，2018年再向高雄高分院聲請再審，終於成功。

冤獄平反協會執行長羅士翔律師指出，警方在案發後8個月，才提出一張劉正富的照片，並讓5名證人接續指認。「8個月後人的記憶會有怎樣的變化，這是一個大問號，接續指認這是汙染證據方法，單一照片則是誘導式安排。」這是一項指認瑕疵，也是高雄高分院最後採信並裁准再審的理由。

針對這起訴訟，高雄高分院20日上午10時宣判，因證人的指認陳述有錯誤及記憶汙染的高度危險等原因，不足以認定劉正富犯罪，因此撤銷原有罪定讞判決，改判劉正富無罪，全案仍可上訴。

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