潛水教練偷吃火辣運動小三！妻打開隨身碟...畫面太衝擊怒告

▲潛水教練偷吃火辣運動正妹，還拍下「啪啪片」紀念。（示意圖／取自pakutaso，與本案當事人無關）

突發中心／台北報導

一名已婚鄧姓潛水教練與一名熱愛運動的樓姓女子發生婚外情，2人尋求刺激還上山車震，甚至拍下「啪啪片」記載時間、地點留念，2018年鄧妻發現存在隨身碟中的影片，一怒之下告上法庭。台北地檢署調查後將鄧男起訴，樓女則因不知鄧男已婚獲不起訴處分，但鄧妻不服，決定聲請再議，目前已發回北檢續查。

鄧妻2019年3月間意外發現一個隨身碟，打開驚見裏頭有多段性愛影片，檔名還詳細標註拍攝時間、地點，而裏頭的男主角竟是枕邊人，這些畫面讓她備受打擊，決定一狀告上法庭。

檢方調查，擔任潛水教練的鄧男體格精壯，意外結識熱愛戶外運動的樓姓女子後，2人旋即展開這段不倫戀情，還同居發生多次性關係，2人交往期間時常出遊打野戰，激情足跡遍布各地，並拍下多段性愛影片留念。

鄧男到案後，坦承發生性關係，被依法起訴；但樓女辯稱，自己不知道鄧男已婚，無意當人小三。且樓女吃上官司後，認為遭到鄧男欺騙，氣得封鎖鄧男臉書要斷絕關係。

檢方比對事證後採信樓女的供詞，給予她不起訴處分，但這讓鄧妻相當不滿，決定聲請再議，目前全案發回北檢，由檢察官續行偵查。

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