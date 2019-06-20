吃錯早餐不只肥胖！　專家：選這3樣...越吃腸胃越爛

▲ 早餐吃什麼很重要。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

早餐是三餐中最重要的一餐，能為新的一天帶來滿滿的活力。不過早餐內容的選擇也是相當重要，最近就有專家指出，如果早餐吃得不對，除了會導致肥胖，長時間下來，甚至會毀了你的腸胃！

根據微信公眾號《健康與養身》報導，早上剛起床時，人的腸胃正是處於非常脆弱的狀態，有些食物在空腹的時候食用，很容易就會對消化道黏膜構成傷害，最後導致腸胃出狀況。特別是其中有3種食物，特別要注意不要在早餐時段食用：

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1. 鳳梨：

不少人都有個錯誤的迷思，以為在早上先吃點鳳梨能夠幫助清理腸胃，然而，當肚子處於空腹時，鳳梨酵素中的蛋白水解酶，很容易對消化道黏膜帶來傷害，甚至會直接損害腸胃。健康專家建議，吃完早餐後，再食用鳳梨，更能夠吸收到鳳梨當中的營養物質。

▲ 鳳梨的酵素容易對消化道黏膜帶來傷害。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2. 冷飲：

一大早起來，口乾舌燥，許多人都習慣早餐搭配一杯飲料，一部分人會偏好喝一杯冰涼的奶茶或是咖啡。不過正如前面所說的，早上是胃最為脆弱的時候，如果這時喝下的是冰飲，就很容易會傷胃。專家建議，起床之後，先喝個200毫升的溫水來暖胃，也是喚醒胃的最佳做法。

▲ 早上胃最脆弱的時候，喝冷飲是一種傷害。（圖／pexels）

3. 香蕉：

香蕉當中含有大量的鎂，如果是早上空腹的時候食用，會造成血液中鎂的含量突然升高，導致失衡，很可能會對心血管帶來有害的影響，最嚴重還有可能會導致胃酸逆流。

▲ 一早食用香蕉，會造成血液中鎂含量突然升高失衡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

既然如此，早餐到底該吃些什麼才對身體有益呢？專家提到，最適合作為早餐的首選食物就是「雞蛋」，一早來一顆雞蛋，除了能補身體所需的的蛋白質、延長飽足感之外，還能夠幫助減肥、增強記憶力，好處多多。不過專家也提醒，「千萬要注意，不要使用太多油去煎炸雞蛋，烹調過程也不要添加太多調味料，原味、清淡的當然還是最健康。」

▼ 早上來顆雞蛋，對身體好處多多。（圖／翻攝自pixabay）

