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電商618大戰搶33爆款好物　MacBook Air只要1元真心不騙

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電商618年中大促（圖／業者提供）

▲不用等到下半年雙11，電商618年中大促就可以先搶一波便宜夯品。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

「618」從電商生日慶演變成年中的購物狂歡節，今年有更多電商加入618大戰，將其視為開啟下半年網購活動的第一大檔，促銷下殺、狂撒優惠，甚至比照雙11規格來辦活動，拚場不手軟，更重要的是催買氣。在這波年中大促，重頭戲當然就是在6/18，許多爆款夯品在這天特定時段有激殺價，《ETtoday新聞雲》特別整理33樣神手必搶好物。

東森購物
SK-II青春露330ml，原價7,980元，優惠價5,860元，比百貨公司週年慶更划算
Timberland男女款白色短袖圓形大樹LOGOT恤，近4折下殺賣618元
6/18限時12:00～23:59搶限量折價券，AirPods 2原價5,290元，折後價3,999元

東森購物618年中大促（圖／業者提供）

▲618年中大促買SK-II青春露330ml，比百貨通路便宜2,000元以上。（圖／東森購物提供）

Yahoo奇摩購物中心
10:00開搶：DR.WU全日保濕防曬乳SPF50+ 30ml，限量下殺618元
13:00開搶：COACH 經典馬車PVC雙拉鍊手拿包，限量下殺1,618元
Yahoo奇摩超級商城
10:00開搶：馬來貘x掰啾x爽貓三款任選午安枕，原價199元，限量下殺18元

蝦皮購物
6/17晚間23:30起，社群跨夜直播搶1元13吋Macbook Air 128GB、Dyson吹風機、王品餐券等商品
6/18凌晨00:00開搶：Nintendo Switch主機+馬力歐派對組，原價11,570元，半價5,785元
6/18晚間21:00開搶：Apple iPhone XS 64G，原價35,900元，半價17,053元
6/18晚間21:00開搶：COACH 皮革/PVC手拿包，原價3,650元，半價899元

蝦皮618年中慶（圖／記者洪菱鞠攝）

PChome24h購物
Gigastone SmartBox A4 無線存儲充電寶，原價2,598元，特價599元 Dr.Jart+補水吧！活泉保濕精華40ml，原價1,350元，特價540元
ASICS亞瑟士GEL CONTEND 5，原價1,780元，特價990元

momo購物網
蘭蔻超進化肌因賦活露買50ml送30ml，原價6,850元，特價3510元
dysonV8 Fluffy SV10E無線吸塵器（(紫色款)，原價22,900元，特價13,999元
舒潔棉柔舒適雲柔絨纖抽取衛生紙100抽x72包，限時下殺10.7/包

電商618年中慶必搶好物（圖／業者提供）

▲蘭蔻超進化肌因賦活露。（圖／momo購物網提供）

博客來
美國童書大師Arnold Lobel經典之作《I Can Read 有聲讀本套書》（10書+ 4CD合售），定價1,925元，6/17～6/18限定899元
黃瑽寧醫師的第一套劇本式繪本：阿布與小樂系列（一套共4冊），定價1,440元，6/17～6/18限定950元
Targus City Essential 15.6 吋城市本色後背包（灰色），原價2,680元，特價990元

生活市集
Switch主機瑪利歐賽車組紅藍主機+瑪利歐賽車8豪華版，原價12,500元，特價6,666元，APP限定6/18中午12:00準時開搶
印度皇室藥草浴美肌皂任選24入，原價1,416元，特價642元
生活市集超吸水廚房紙巾1箱48捲，原價912元，特價437元

松果購物
TESCOM BID42雙電壓負離子大風量吹風機（香檳金），原價1990元，特價1230元
妙管家衣物殺菌液＊松木清香）300g，6入/箱，原價一箱594元，加1元多一箱，等於兩箱特價339元

friDay購物
Tefal法國特福饗食系列28CM不沾小炒鍋（加蓋），原價1,590元，特價799元
Mdovia奈米銀殺菌手持無線吸塵器，原價16,800元，特價3,990元
NIKE AIR ZOOM STREAK LT 4 男慢跑鞋924514706，原價2,800元，特價918元

myfone購物
11:00開搶：Apple iPhone XS Max 256G（銀），定價45,500元，搶購價36,188元
12:00開搶：Apple Watch Series 3 GPS+行動網路LTE版42mm太空灰鋁金屬錶殼配黑色運動手環（全新出清品），定價10,900元，搶購價6,188元
13:00開搶：SONY SRS-XB01防水藍牙喇叭（紅），定價1,090元，搶購價618元
22:00開搶：iRobot Roomba 606掃地機器人，定價10,999元，搶購價6,188元

電商618年中慶必搶好物（圖／業者提供） 

▲myfone購物「618夏殺盛典」，上午11時開搶Apple iPhone XS Max 256G。（圖／myfone購物提供）

ET快訊
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關鍵字：電商,網購,618年中慶,東森購物

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