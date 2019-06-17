電商618大戰搶33爆款好物　MacBook Air只要1元真心不騙

▲不用等到下半年雙11，電商618年中大促就可以先搶一波便宜夯品。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

「618」從電商生日慶演變成年中的購物狂歡節，今年有更多電商加入618大戰，將其視為開啟下半年網購活動的第一大檔，促銷下殺、狂撒優惠，甚至比照雙11規格來辦活動，拚場不手軟，更重要的是催買氣。在這波年中大促，重頭戲當然就是在6/18，許多爆款夯品在這天特定時段有激殺價，《ETtoday新聞雲》特別整理33樣神手必搶好物。

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▲618年中大促買SK-II青春露330ml，比百貨通路便宜2,000元以上。（圖／東森購物提供）

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6/18凌晨00:00開搶：Nintendo Switch主機+馬力歐派對組，原價11,570元，半價5,785元

6/18晚間21:00開搶：Apple iPhone XS 64G，原價35,900元，半價17,053元

6/18晚間21:00開搶：COACH 皮革/PVC手拿包，原價3,650元，半價899元

PChome24h購物

Gigastone SmartBox A4 無線存儲充電寶，原價2,598元，特價599元 Dr.Jart+補水吧！活泉保濕精華40ml，原價1,350元，特價540元

ASICS亞瑟士GEL CONTEND 5，原價1,780元，特價990元

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蘭蔻超進化肌因賦活露買50ml送30ml，原價6,850元，特價3510元

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舒潔棉柔舒適雲柔絨纖抽取衛生紙100抽x72包，限時下殺10.7/包

▲蘭蔻超進化肌因賦活露。（圖／momo購物網提供）

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黃瑽寧醫師的第一套劇本式繪本：阿布與小樂系列（一套共4冊），定價1,440元，6/17～6/18限定950元

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Switch主機瑪利歐賽車組紅藍主機+瑪利歐賽車8豪華版，原價12,500元，特價6,666元，APP限定6/18中午12:00準時開搶

印度皇室藥草浴美肌皂任選24入，原價1,416元，特價642元

生活市集超吸水廚房紙巾1箱48捲，原價912元，特價437元

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TESCOM BID42雙電壓負離子大風量吹風機（香檳金），原價1990元，特價1230元

妙管家衣物殺菌液＊松木清香）300g，6入/箱，原價一箱594元，加1元多一箱，等於兩箱特價339元

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Tefal法國特福饗食系列28CM不沾小炒鍋（加蓋），原價1,590元，特價799元

Mdovia奈米銀殺菌手持無線吸塵器，原價16,800元，特價3,990元

NIKE AIR ZOOM STREAK LT 4 男慢跑鞋924514706，原價2,800元，特價918元

myfone購物

11:00開搶：Apple iPhone XS Max 256G（銀），定價45,500元，搶購價36,188元

12:00開搶：Apple Watch Series 3 GPS+行動網路LTE版42mm太空灰鋁金屬錶殼配黑色運動手環（全新出清品），定價10,900元，搶購價6,188元

13:00開搶：SONY SRS-XB01防水藍牙喇叭（紅），定價1,090元，搶購價618元

22:00開搶：iRobot Roomba 606掃地機器人，定價10,999元，搶購價6,188元

▲myfone購物「618夏殺盛典」，上午11時開搶Apple iPhone XS Max 256G。（圖／myfone購物提供）